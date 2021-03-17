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سيارات

مؤشرات تلف مضخة الزيت وخطورتها علي المحرك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:03 م
مضخة الزيت
مضخة الزيت
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اشرف عطية
تعتبر طلمبة الزيت من أهم الأجزاء التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث تعمل على نشر الزيت في كل أجزاء المحرك، وذلك من أجل تزليج الأجزاء المعدنية به وضمان عدم احتكاكها.

وفي حال تعرض المضخة للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك، لذا نستعرض لكم اليوم أبرز مؤشرات تعرض مضخة زيت المحرك للتلف و سنعرض عليك مؤشرات تلفها .

مؤشرات تلف طلمبة البنزين :

1– ظهور لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في تابلوه السيارة فهي تدل علي تدني مستوي الزيت في المحرك. 

2– صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك بسبب نقص منسوب الزيت داخل المحرك. 

3– ارتفاع مستمر في درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة بسبب عدم وصول الزيت الي اجزاء المحرك الداخلية. 

4– بعض السيارات يتواجد في التابلوه مؤشر ضغط زيت المحرك، لذلك في حال انخفاض هذا المؤشر فهذا يعني بأن المضخة قد تعطلت .

وينصح لخبراء السيارات بضرورة الانتباه إلى ظهور أي من هذه المؤشرات في سيارتك، والتوقف على الفور حال ملاحظتها، وذلك لخطورة تلف مضخة الزيت أو نقص الزيت في محرك سيارتك، وإرسال سيارتك لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها وتؤدي إلى تلف المحرك وانتهاء عمرة الافتراضي سريعا .
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