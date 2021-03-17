الديجيتال.. مزايدة علنية على حقوق نادي الزمالك الرقمية

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عن إجراء مزايدة علنية من أجل منح حقوق النادي الرقمية “الديجيتال” على الهواتف النقالة لمدة ثلاث سنوات.
ونشرت اللجنة الإعلان عن المزايدة من خلال جريدة الأهرام كاشفة عن ثمن كراسة الشروط الذي سيكون 3500 جنيه شاملة الضريبة المضافة وطابع الشهيد.
ووضعت اللجنة مبلغ 20 ألف جنيه قيمة التأمين للدخول في المزايدة، وتسدد لخزينة النادي أو بخطاب ضمان مشروط أو بشيك مقبول الدفع.
وأوضحت اللجنة من خلال الإعلان أن فتح المظاريف سيكون في مقر إدارة المشتريات بالنادي بحضور أصحاب الشركات أو من ينوب عنهم، ومن سيتم التوقيع معه عقب الانتهاء، وسيتم طرح كراسة الشروط غدا الخميس في خزينة النادي على أن يكون فض المظاريف بعد أسبوع من الآن وتحديدا يوم 25 من الشهر الجاري