الديجيتال.. مزايدة علنية على حقوق نادي الزمالك الرقمية

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عن إجراء مزايدة علنية من أجل منح حقوق النادي الرقمية “الديجيتال” على الهواتف النقالة لمدة ثلاث سنوات.





ونشرت اللجنة الإعلان عن المزايدة من خلال جريدة الأهرام كاشفة عن ثمن كراسة الشروط الذي سيكون 3500 جنيه شاملة الضريبة المضافة وطابع الشهيد.





ووضعت اللجنة مبلغ 20 ألف جنيه قيمة التأمين للدخول في المزايدة، وتسدد لخزينة النادي أو بخطاب ضمان مشروط أو بشيك مقبول الدفع.





وأوضحت اللجنة من خلال الإعلان أن فتح المظاريف سيكون في مقر إدارة المشتريات بالنادي بحضور أصحاب الشركات أو من ينوب عنهم، ومن سيتم التوقيع معه عقب الانتهاء، وسيتم طرح كراسة الشروط غدا الخميس في خزينة النادي على أن يكون فض المظاريف بعد أسبوع من الآن وتحديدا يوم 25 من الشهر الجاري