نشرة أخبار التوك شو ... استشاري مناعة ينصح باستعمال هذا الصابون لمحاربة كورونا ... ويكشف نسبة فعالية أهم اللقاحات الحالية

تناولت برامج التوك شو مجموعة من البرامج والتصريحات الهامة اليوم الأربعاء والتى تناولت العديد من القضايا ومن اهمها:





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 مارس





استعرض برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22









يحارب اختراق الفيروس .. استشاري مناعة ينصح باستعمال هذا الصابون









قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إن فوبيا غسل الأيدي باستمرار يطلق عليه " الوسواس القهري" وهو مرض نفسي، والذى في حالة زيادته عن معدلاته الطبيعية لابد من التوجه إلى الطبيب النفسي.





وأوضحت "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تلقت لقاح استرازينيكا، والذي تم إعطاؤه للأطباء، والذي ينتج عنه بعض الألم في مكان الحقن، رعشة وارتفاع درجة الحرارة لمدة 48 ساعة ويفضل تناول الباراسيتامول قبل اتخاذ التطعيم، وتجنب الازدحامات والتجمعات.





وأشارت إلى أن استعمال الكحول ب استمرار مضر لأنه يسبب التهابات وحساسية ومنعًا لجفاف الأيدي، ويفضل استبداله من الصابون العادي، أو صابون الجلسرين، والذي يضعف اختراق الفيروس للجسم.





وطالبت باستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، لافتة إلى تسمية موجات كورونا تعود لارتباط شخصي بالأفراد فبمجرد خوفهم تقل عدد الحالات والعكس صحيح.









التأمين الاجتماعي تكشف حيثيات زيادة المعاشات 13٪ مقارنة بالعام المالي السابق





تحدث اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، عن حيثيات زيادة المعاشات 13% مقارنة بالعام المالى السابق، قائلا: إن العام السابق كان هناك زيادة فى المعاشات بنسبة 14%.





وأضاف "عوض" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن نظام المعاشات يعد نظاما ممولا، أى تأدية إشتراكات أثناء الخدمة حتى الوصول لسن الـ 60 والبدء فى إعطاء المعاش المستحق، حيث أن المعاش ليس للمواطن وحده بل بعد وفاته.





وتابع ان الفلسفة التى يتم إعتمادها فى التأمينات هى أعطاء الإعتبار للقيمة السعرية للجنيه المصرى كل عام، وهذا سبب زيادة المعاشات، لافتا إلى أنه يجب الربط بين قيمة المعاش ونسبة معدل التضخم فى الدولة.





وأكد أنه عند منح زيادة يتم وضع الإعتبار فى عاملين أثنين، الأول معرفة معدل التضخم، والثانى النظام المالى، متابعا أن معدل التضخم كان 7% العام السابق، حيث قام الرئيس بزيادة المعاشات لتعويض المواطنين عن هذا التضخم والزيادة الحقيقة فى الدخل.





وأشار إلى أن هذا العام قام بزيادة 13% من المعاشات، والسبب فى وصول معدل التضخم إلى 5.1%، مضيفا إلى أن الرئيس يقوم بعمل تحسين حقيقيفى دخل أصحاب المعاشات أكثر من العام السابق





استشارى جهاز هضمى يكشف نسبة فاعلية لقاحات كورونا





قال الدكتور محمد منيسى ، استشارى الجهاز الهضمى بطب القصر العينى ، إن الدولة المصرية كانت على أتم الاستعداد لأزمة كورونا بداية من الغلق الكلى ومرورأ ب توفير الأدوية واللقاحات





وأوضح " منيسى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الدولة المصرية كانت أول الدول التى وفرت دواء ريمديسفير والذى كان من أهم الأدوية فى بداية جائحة كورونا للحالات الحرجة فى العناية المركزة بل وقمنا بتصنيعه وتم تصديره للدول الأوروبية ، مؤكدأ أن كافة اللقاحات الحالية آمنة بنسبة كبيرة تصل 95% ، لافتأ إلى أن فاعلية اللقاح الأمريكى نسبته 94% ، أما الصينى 86% ، اما الانجليزى 70% ..





ولفت إلى أن الأداء الحكومى المصرى منذ القضاء على فيروس سى والتى كانت تكلفة الجرعة الواحدة وقتئذ 150 ألف دولار وكانت فى مصر ب المجان وكان يأتى الوفود الأوروبية لأخذ هذا اللقاح مرورأ ب أزمة كورونا ..





وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التى اعتمدت اللقاحات والتجارب السريرية والمشاركة فى هذا الأمر مع عدم وجود أى نقص فى المواد الغذائية مقارنة بعدد كبير من دول العالم الأول .





وأكد أن مصر أدارت أزمة كورونا من كافة الجهات وليس الناحية الطبية فقط ، لافتأ إلى أن المقارنة بين مصر والدول الاخرى سنجد الأداء المصرى العظيم وتحقيق نتائج أفضل ب إجراءات محسوبة ..





خبير اقتصادى : تطوير القرى المصرية تخطى 500 مليار جنيه





قال الدكتور محمد البهواشى ، خبير اقتصادى ، إن التنمية المستدامة هو حفظ للأجيال القادمة فيما يتم إنشائه على مشروعات على الأرض ، لافتأ إلى أن الدولة المصرية انتهجب نهجأ جديدأ فى هذا الصدد .





وأوضح " البهواشى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكستر نيوز ، أن الحكومة المصرية تقوم بنقل المشروعات بدلأ من المدن الصناعية بل تدخل إلى القرى وقلب مصر لتنقل الخدمة إلى المواطن





وأشار إلى أن تطوير القرى المصرية تخطى تكلفته 500 مليار جنيه وسيعود ب النفع على أهالى هذه القرى ، لافتأ إلى أنه تم تطوير القري وتجهيز المنازل بأعلى بنية تحتية والوصول للإرتقاء ب مستوى معيشة المواطن .





وتابع أن تطوير القرى سيتم بشكل نموذجى سواء ب المدارس ، المنشآت الرياضية ، المستشفيات ، وتجديد المنازل بأحدث الاجهزة ، والقضاء على العشوائيات والفئات الأولى ب الرعاية والذى يعد الاستثمار الفعلى للأفراد.





خبير : سياسة جو بايدن تشمل إعادة بناء وشراكات أمريكية





قال السيد هانى ، المتخصص فى الشئون الآسيوية ، إن زيارة مسئولى أمريكا لكوريا الجنوبية لبحث الطموح النووى تعد الزيارة الأولى التى يقوم بها مسئولين بهذا الصدد فى ظل حكم ولاية الرئيس الحالى جو بايدن .

وأوضح هانى ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن السياسة الأمريكية للرئيس الأمريكى جو بايدن تشمل إعادة بناء وتحالفات ، وشراكات أمريكية من أجل عودة امريكا لقيادة النظام الدولى ، والمنطقة الأهم ب النسبه له هى منطقة شرق آسيا .





وأشار إلى أن الزيارة تعكس أهمية منطقة شرق آسيا بصفة عامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتى تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية .





ولفت إلى أن منطقة شرق آسيا تعد أحد المناطق النفوذ الأمريكية التى اكتسبتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وظلت على مدار 7 عقود مهيمنة وتبسط نفوذها فى هذه المنطقة إلا أن النمو المتزايد للاقتصاد الصينى بدأت الصين تترجمه فى قوى عسكرية فى المنطقة جعلت أمريكا تشعر ب القلق الشديد على مستقبل وجودها فى منطقة شرق آسيا





"حياة كريمة" تصل إلى 54 قرية في الغربية.. التفاصيل





قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالغربية، إن المبادرة تستهدف فى المحافظة 54 قرية و88 تابع، مشيرة إلى أنه تم البدء بالنزول ومعرفة إحتياجات كل قرية.





وأضافت "زينب" خلال حوارها عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المبادرة الأن فى مرحلة التنفيذ الجهات الأخرى التنفيذية الموجودة بالمحافظة، موضحة أن مطالب الناس كانت تتمركز حول توصيل صرف صحى.





وتابعت أن المطالب كانت متعلقة بالجانب الصحة، بالإضافة إلى مطالب من الناحية التعليمية وتزويد مساحة الفصول، فبالتالى تم البدء فى إنشاء فصول جديدة لتقليل الكثافة.





وأكدت أنه تم التعامل مع جميع المطالب، لافتة إلى أنه كان يوجد حوالى 16 قرية يوجد بها مشاكل بتوصيل المياه، إلا أنه جارى العمل على 13 قرية لحل المشكلة، بالفترة القادمة سيتم العمل بالقرى الأخرى.





وأشارت إلى أنه يتم العمل فى 6 قرى لتوصيل الغاز لها، والباقى سيتم العمل عليه تباعا، متابعة أن القادم هو توصيل كابلات الإتصالات.





الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثانية من القوافل الطبية





قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدولة تبذل جهود كبيرة لكى توفر حياة كريمة لكافة المواطنين،.





لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أطلقت المرحلة الثانية من القوافل الطبية، بالتعاون مع الجامعات المصرية بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الرئاسة، خلال مارس الجاري، وتستمر حتى يونيو المقبل.





واضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية على فضائية دى ام سي، أنه سيتم تنفيذ أولى فعاليات القوافل بمحافظة المنوفية بقرية "شما" مركز أشمون وذلك يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري بالتعاون مع جامعة المنوفية،





وتنطلق القافلة الثانية بمحافظة سوهاج بقرية "بناويط – المراغة بالتعاون مع جامعة سوهاج وذلك يوم الإثنين الموافق 29 مارس الجاري، أما القافلة الثالثة يتم تنفيذها بمحافظة المنيا بقرية "جريس" مركز أبة قرقاص يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا.









وتابع أن إطلاق المرحلة الثانية من القوافل الطبية يأتي في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تخدم النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتلك القرى من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".



