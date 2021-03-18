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برلمان

برلمانية: على الدولة تشديد الإجراءات القانونية على المخالفين للإجراءات الاحترازية لكورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سمر المغربى

قالت النائبة سوزان شكرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر جاهزة ومستعدة لمواجه المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المحتمل وجودها فى الفترة المقبلة.

وأكدت شكرى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة الأعداد ترجع لإهمال المواطنين و عدم إلتزامهم بالأجراءات الصحية اللازمة تجاه الفيروس حمايتهم و حماية من حولهم من انتشار العدوى و التى تتمثل فى ارتداء الكمامات وابتعاد المسافات، مشيرة إلى أن المواطنين تعايشوا مع الفيروس ولكن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالبت عضو لجنة الصحة، الدولة بتشديد الإجراءات القانونية على المواطنين المخالفين لتطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات ، مؤكدة أنه يجب على كافة المواطنين الشعور بالمسؤولية أكثر من ذلك، وضرورة الوعي بخطورة كورونا، التي تُعتبر هي أكثر قوة عن المراحل السابقة، و خاصة فى الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان . 

وجدير بالذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال  إن مصر تجاوزت الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى الموجات تشمل ارتفاع للإصابات وانخفاض في الإصابات حتى تستقر، مبينا أن ما نشهد الآن على أرض الواقع هو تذبذب في أعداد الإصابات حيث تتراوح الإصابات بين 600 و450 إصابة متابعا: "مقدرش أقول إنا إحنا في موجة لأن في تذبذب في الأعداد بس احتمال اه".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه من المحتمل زيادة أعداد الإصابات في مصر كما يحدث في بعض الدول الأوروبية لتدخل مصر الموجة الثالثة، وقد لا يحدث أيضا ولكن هذا يحتاج اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل دقة لأن الإجراءات هي أدق طريقة لتجنب الإصابة بكورونا.
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