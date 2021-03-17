أمين "التعاون الإسلامي" يشدد على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصداع، بالإضافة إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وأشار العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى متابعة الأمانة العامة للمنظمة للتطورات الأخيرة في اليمن وخاصة الأحداث التي جدّت أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا وقوف المنظمة مع اليمن ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور معين عبد الملك، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.