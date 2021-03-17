الأزهر : يعد وفاة السيدة خديجة وأبو طالب أصبح النبى الكريم بلا سند.. فيديو

قال الشيخ أحمد عبدالرحمن، من علماء الأزهر الشريف، إن الخير والحب الذي يقدمه الإنسان لكل المخلوقات، وبإيمانه الصادق للخالق، أصبحت له مكانة عظيمة بين البشر، ومنزلة أعظم عند الله ، وبهذه المنزلة وصل مكانًا في السماوات العلا لم يصله بشرٌ من قبله، وهو سدرة المنتهى، وصلّى إمامًا بكل الأنبياء في المسجد الأقصى، لذلك حدث للنبي الكريم أعظم حدث في العالم كله.





وأضاف "أحد علماء الأزهر الشريف"، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن رحلة الإسراء والمعراج كان لها علامات وأسباب ونتائج، منوها إلى أن الإسراء والمعراج تعتبر رحلتي رحلة الإسراء والمعراج، كاشفا أن ما قبل الاسراء والمعراج مر النبي الكريم بأسوأ فترة في حياته وأيضا مرت الدعوة الاسلامية بفترة عصيبة، فكانت رحلة الطائف قبل تلك الرحلة مباشرة، وما قبلها عام الحزن.





وأشار إلى أن كان النبى الكريم يعتمد على عمه أبو طالب والسيدة خديجة أثناء تواجده في مكة، حيث أن النبي الكريم قال "ما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب"، وذلك رغما عن عدم إيمان عمه ابى طالب به أو بالدعوة الاسلامية، كذلك الأمر عند وفاة السيدة خديجة أصبح النبي الكريم بلا سند، فأصبح الجميع يتجرأ على النبى الكريم.





وأكد أن بعد اليأس الذى أصاب النبي الكريم من أهل مكة، فحينها ذهب إلى أهل الطائف، ولكنه وجد تعامل سئ أيضا من هذا المكان، ولن يؤمن به أحد، معقبا "مش بس مأمنوش بالنبي الكريم ولكن ارسلوا خلفه الأطفال تعضربه بالحجارة"، فحزن النبى الكريم داعيا " اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس".





وأوضح أن النبي الكريم كان يتنمي وجود شئ يجعل قومه تصديق أن هو النبي المرسل من عند الله عز وجل، فعند عودته من الطائف إلى مكة بدأت الإسراء والمعراج، فجاء سيدنا جبريل وإسرافيل وميكائيل ليقوموا بشق صدر النبي الكريم مرة أخري، حتى يقوموا بطرد اليأس والحرن من صدر النبي الكريم.