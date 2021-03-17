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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى نفق بني سويف في اتجاه محافظة المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم مصطفى على حسن 54، مدرس مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، عمر مصطفى على 19 سنة، طالب مصابا باشتباه كسر بالضلوع، عمر على حسن 55 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

 تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجارى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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