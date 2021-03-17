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رياضة

طارق حشيش يخلي مسئوليته عن هزيمة الزمالك أمام الترجي : انتظروا استاد وشركات للنادي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:29 م
طارق حشيش
طارق حشيش
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ملك موسي
أصدر طارق حشيش، المستشار المالي للزمالك بيانا رسميا لإخلاء مسئوليته بعد الهزيمة من الترجي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء نص اليان كالتالي: "أؤكد أن دوري الحالي مع اللجنة مالي فقط وغير مسؤول عن إدارة كرة القدم من قريب او بعيد، وإذا  كنت انا المسؤول لرفضت رحيل أي لاعب في فترة القيد خاصة  مصطفى محمد وكنت رفضت شراء اي لاعب في الوقت الحالي وها  رأيي من الناحية المالية وليس الفنية وإذا اضطررت لإعارة مصطفى محمد كنت سأبيعه هو فقط ولن بدلا من الإعارة كي نستفيد بمقابل الصفقة ونسدد كل مستحقات اللاعبين.

وأضاف :" انا دائما أواجه ولا اختفي ولا ألقي اللوم على أحد، واللجنة فوجئت عند تولي المسؤولية بأكثر من 11 عرضًا لمعظم اللاعبين، وهذه  العروض تسببت في تشتيت اللاعبين، وكلهم نفسيا يرفضون اللعب،  في الوقت الذي لم يصل فيه عروض لأي لاعب من الفريق المنافس.

وقال:" كنت مسؤولا عن إتمام تعاقد كارتيرون من النواحي المالية والتفاوضية فقط وذلك ليس كي القي مسئولية تعاقده على أحد، وهذه هي الحقيقة فقطل لأني دوري مالي فقط".

 وشدد حشيش في بيانه على أن الجهاز الفني السابق كانت كل الظروف ضده لكنه تعامل بمنتهى ضعف الشخصية وترك لاعبين  مهمين يرحلون بمنتهى السهولة بخلاف اللاعبين الذين يعترضون والذين يغيبون بدون أي عقاب أو حزم .

وأضاف أن الجهاز الحالي وضع خطة فنية مستقبلة بالإمكانيات الموجودة حاليا و أثق في نجاحهم ، والخسارة ليست نهاية الدنيا لكن المهم أن ندعم الفريق ونسانده لأن الآمال لا تزال موجودة، وأوضح أن اللجنة الحالية  مشكلتي الرئيسية معاها التأخير في القرارات المهمة بسبب تقنين  كل قرار لكنها أتت وسترحل دون ان يكون هناك أي مخالفة قانونية عليها وهذا حدث غير مسبوق في تاريخ النادي لانهم كلهم رجال قانون". 

وشدد على أنه يتم التجهيز لمشروعات تاريخية ستنقل النادي للعالمية و يتم تجهيزها و دراستها بمعرفة بيوت خبرة عالمية سيحصد ثمارها المجالس القادمة، وانتظروا نادي الزمالك الجديد، واستاد نادي الزمالك، وشركات الزمالك لكرة القدم، وأنا زملكاوي أخدم الزمالك بلا عقد او مقابل  أو أي  منصب رسمي.
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