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رياضة

الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هاجم حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق مجلس ادارة نادي الزمالك عقب هزيمة الفريق امس امام الترجي التونسي بهدف نظيف على استاد القاهرة في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا 

وأكد حازم امام في تصريحات اذاعية عبر برنامجه " وان تو " أن مباراة الزمالك كانت مصيرية وقرار تغيير المدرب قبلها بـ 3 ايام قرار مثير للدهشة، موضحا أن فريق الزمالك قدم أمس اداء سيىء وهزيل

وأضاف ان الجميع كان يتمني فوز الزمالك امس لذلك فالهزيمة كانت النتيجه الطبيعة لما حدث قبل المباراة، مشيرا إلى انه من غير المنطقي ان يرحل مدرب وتتعاقد مع اخر قبل مباراة مهمه بايام وتحقق الفوز 

وأضاف ان قرار رحيل جايمي باتشيكو كان قرارا غريبا"، متسائلا عن سر التعاقد مع كارتيرون قائلا " مسؤولي الزمالك بس هما اللي مقتنعين بالقرار ده " 

وأكمل أن مجلس الزمالك لم يستشر اي نجم كروي في امر التعاقد مع كارتيرون ورحيل باتشيكو مشددا على ان الزمالك خلال الفترة الماضية كان يقدم اداء جيد بلا نتيجة ولكن امس الاداء كان سيىء للغاية.

وتابع أن لاعبي الزمالك كانوا في مستوى سيىء للغاية ، موجها رسالة لهم بان الجماهير هي من صنعتهم نجوم ويجب الحرص على اسعاد تلك الجماهير، مضيفا انه لولا الجماهير لما استطاع هؤلاء اللاعبين المطالبه بمبالغ خرافية او الرحيل.
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