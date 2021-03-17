أحدث عمليات التجميل .. فوائد حقن الدهون في البشرة

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري عمليات التجميل ونحت وتنسيق القوام، أن حقن الدهون أصبحت العملية رقم واحد على مستوي العالم في علاج مشاكل البشرة نظرًا لان مميزاتها كثيره وتعتبر امنة ولا يوجد بها أي مخاطر وحققت نتائج مذهلة وتجارب ناجحة.





و تعتمد فكرة عملية حقن الدهون الذاتية على شفط الدهون من مناطق معينة في الجسم مثل منطقة اسفل البطن والأرداف والفخذين وهي من اكثر المناطق التي تتجمع فيها الدهون وإعادة حقنها في الجسم مرة أخري لذلك فهي امنة.





وأضاف عماد الدين لا توجد نسب معينه للدهون في الجسم وتختلف على حسب طبيعية الجسم واذا كان جسم امرأة فمن الطبيعي أن تكون نسبة الدهون كثيرة نتيجة للولادة والعمليات الفسيولوجية الأخرى، وإذا كان جسم رجل فأن نسبة الدهون تكون قليلة تتراوح من 3% إلى 5% طبقا لقياس الوزن المثالي ولكن يجب التنويه أن كل جسم مختلف من شخص لأخر.





وأوضح عماد الدين تعتبر عملية حقن الدهون الذاتية وجهين لعملية واحدة حيث أنها تكون في البداية عملية لشفط الدهون الغير مرغوب فيه من احد المناطق الموجودة في الجسم لتعيد تناسق الجسم مرة أخري ،ثم يقوم بحقن الدهون التي تم استخلاصها من جسم الشخص نفسة مرة أخري في المناطق الجافة او على حسب رغبة الشخص في اختيار أماكن الحقن مثل الصدر او الأنف او الأرداف .





واكد ان عملية حقن الدهون قضت على كثير من مشاكل البشرة التي كان من الصعب القضاء عليها مثل مشكلة جفاف البشرة وحب الشباب وتأخر علامات التقدم السن وإزالة التجاعيد حول منطقة العينين والفم والجبهة .



