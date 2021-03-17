ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أحدث عمليات التجميل .. فوائد حقن الدهون في البشرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري عمليات التجميل ونحت وتنسيق القوام، أن حقن الدهون أصبحت العملية رقم واحد على مستوي العالم في علاج مشاكل البشرة نظرًا لان مميزاتها كثيره وتعتبر امنة ولا يوجد بها أي مخاطر وحققت نتائج مذهلة وتجارب ناجحة.

و تعتمد فكرة عملية حقن الدهون الذاتية على شفط الدهون من مناطق معينة في الجسم مثل منطقة اسفل البطن والأرداف والفخذين وهي من اكثر المناطق التي تتجمع فيها الدهون وإعادة حقنها في الجسم مرة أخري لذلك فهي امنة.

وأضاف عماد الدين لا توجد نسب معينه للدهون في الجسم وتختلف على حسب طبيعية الجسم واذا كان جسم امرأة فمن الطبيعي أن تكون نسبة الدهون كثيرة نتيجة للولادة والعمليات الفسيولوجية الأخرى، وإذا كان جسم رجل فأن نسبة الدهون تكون قليلة تتراوح من 3% إلى 5% طبقا لقياس الوزن المثالي ولكن يجب التنويه أن كل جسم مختلف من شخص لأخر.

وأوضح عماد الدين تعتبر عملية حقن الدهون الذاتية وجهين لعملية واحدة حيث أنها تكون في البداية عملية لشفط الدهون الغير مرغوب فيه من احد المناطق الموجودة في الجسم لتعيد تناسق الجسم مرة أخري ،ثم يقوم بحقن الدهون التي تم استخلاصها من جسم الشخص نفسة مرة أخري  في المناطق الجافة او على حسب رغبة الشخص في اختيار أماكن الحقن مثل الصدر او الأنف او الأرداف .

واكد ان عملية حقن الدهون قضت على كثير من مشاكل البشرة التي كان من الصعب القضاء عليها مثل مشكلة جفاف البشرة وحب الشباب وتأخر علامات التقدم السن وإزالة التجاعيد حول منطقة العينين والفم والجبهة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتائجها مذهلة.. كل ما تود معرفته عن عملية شفط الدهون

جراح تجميل: يجب اتباع نظام صحي متوازن بعد عملية شفط الدهون

قبل شد الجلد.. تعرف على شروط العملية والممنوعين منها

تعرف على حقن الدهون بديل للبوتكس والفيلر

تحسين شكل الأفخاذ الابرز.. أسباب عمليات شد ترهلات الفخذين

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وقصة خيانتها

الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

احتفال بـ الهَرش.. لاعبو بيراميدز يسخرون من فريق نامونجو التنزاني

مبروك كسبت جائزة.. خدعة جديدة يستخدمها النصابون | تفاصيل مثيرة

استعدادا لرمضان.. التموين: 50% زيادة في ضخ السلع بالمنافذ بأسعار مخفضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القرص بوصفات جديدة.. أبرزها بالعيش البايت

سوزوكي تختبر جيمني بقاعدة العجلات الطويلة .. صور

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام