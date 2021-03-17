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محافظات

محافظ المنيا يوجه بإزالة كافة المعوقات لاستكمال تطوير الطريق الصحراوي الغربي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:54 م
صدى البلد
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ايمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لبحث إزالة كافة المعوقات، التي تعترض استكمال أعمال تطوير وتأهيل الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بحضور المهندس نصر طبيخ رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وعدد من الجهات المعنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتشكيل لجنه مكونة من مديرية الأمن، الري، الوحدة المحلية بنطاق المراكز المستهدفه، شركة الكهرباء، الطرق، وذلك لدراسة أفضل الحلول لإزالة تلك المعوقات عقب معاينة الطريق بجميع المراكز. 

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هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا.

وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي ، انه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 30 وحدة صحية ومركز طبي، منها إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، وإحلال وتجديد 11 وحدة صحية، وتطوير 16 وحدة صحية ومركز طبي بجميع مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، مشيرًا الى انه تم تشغيل الوحدات التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها وتطويرها، ويجرى الآن تجهيز الوحدات التي تم الانتهاء من انشائها استعدادًا لتشغيلها.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شهدت طفرة شاملة في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فقد تم الانتهاء من إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، منها، الوحدة الصحية بقرية شرارة، وتخدم أكثر من 5000 نسمة، والوحدة الصحية بقرية المطاهرة، بمركز أبو قرقاص، وتخدم أكثر من 10200 نسمة، والوحدة الصحية بقرية عبد الهادي الابعج وتخدم 4500 نسمة بمركز سمالوط.
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