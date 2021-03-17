احتياطات لاتغفلي عنها .. نصائح للعناية بالبشرة يجب اتباعها أثناء التدريبات

نعلم جميعًا أن التدريبات رائعة للجسم والعقل ، لكن هل تعلم أنها مفيدة للبشرة أيضًا؟ التدريبات المنتظمة تجعل بشرتك تشعر بالانتعاش والتألق. ومع ذلك ، لا يدرك الكثيرون أن بعض اخطاء العناية بالبشرة قد تكون مسؤولة عن عدم السماح للجلد بالتنفس ، ولهذا السبب قد يفوتك توهج ما بعد التمرين.

لذلك ، إذا كنتم جميعًا من أجل اللياقة ، فعليك أيضًا التأكد من أن بشرتك تعكس أيضًا هذا الجهد من خلال تجنب بعض أخطاء العناية بالبشرة الشائعة مع مراعاة بعض النصائح الأساسية.

إليك ما قالته: "كما تعلم ، القاعدة الأولى للتمرين هي خلع مكياجك! يعد القيام بذلك بمفردك أمرًا رائعًا للبدء في ضمان ظهور بشرتك بشكل أفضل في نهاية التمرين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتمرين ، فإننا لا نفكر كثيرًا في روتين العناية بالبشرة. إن معالجة بشرتك بشكل صحيح قبل التمرين وبعده وأثناءه سيحدث فرقًا كبيرًا لبشرتك ".

إليك ما أوصت به.

جلسة ما قبل التمرين

تطهير: من المرجح أن يتعرض وجهك إذا بدأت التمرين بجلد متسخ. أزيلي مكياجك بغسول زيتي ثم بغسول لطيف.

رطب واقي من الشمس: ضعي المرطب ومرطب الشفاه ، حيث يمكن أن تشعر شفتيك بالجفاف والتشقق بعد التمرين جنبًا إلى جنب مع واقي الشمس مع عامل حماية من الشمس 30 على الأقل.





أثناء جلسة التمرين

لا تلمس وجهك: كل الجراثيم والبكتيريا من جهاز التمرين يمكن أن تسبب حب الشباب وحتى العدوى البكتيرية. لذا ابق يديك عن وجهك بوعي أثناء التمرين.

امسح العرق: لا تمسح أو تفرك وجهك على ملابسك لأنه قد يؤدي إلى الطفح الجلدي والحكة. بدلًا من ذلك ، استخدم منشفة ناعمة وربت على الجلد للتخلص من العرق.