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محافظات

شوشة يبحث مع رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى سبل تكثيف الأنشطة الثقافية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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احمد صالح

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، فى مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، أمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، حيث ناقشا سبل تكثيف الأنشطة الثقافية من فكرية وفنية وابداعية فى المحافظة خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد افتتاح قصر ثقافة العريش وتطويره من أجل النهوض بالحركة الثقافية والسعى إلى تقديم فعاليات ابداعية متنوعة من خلال مشروع المسرح المتنقل الذى طرحه رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى .


وأكد المحافظ ، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالقصر تمهيدا لافتتاحه واستئناف دوره الثقافى ، ولاعادة محافظة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الفنية والثقافية وتنفيذ الفعاليات المتنوعة على أرض المحافظة ، مشيرا الى أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدى للأفكار المتطرفة، الى جانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره. 


وأكد دعمه لكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية للاهتمام بالثقافة وتشجيع المواهب الابداعية ، الى جانب تشجيع فكرة مشروع المسرح المتنقل وأية أفكار أخرى تدعم أية أنشطة ثقافية، مع التأكيد على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . 


وأشار المحافظ، الى الدور الهام الذى تقدمه الثقافة فى دعم والحركة الثقافية والابداعية وابراز المواهب السيناوية انطلاقا من دور الثقافة كقوة ناعمة تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة . 


من جانبه، توجه رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى بالشكر والتقدير للمحافظ لدعمه وتشجيعه الأنشطة الثقافية والأعمال الابداعية على مستوى المحافظة .


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