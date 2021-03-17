ألد خصوم واشنطن.. دعم رجال الرئيس السابق لضربها في مقتل.. تقرير جديد للمخابرات الأمريكية يكشف المؤامرة على بايدن.. الانتخابات الأخيرة أكدت حقيقة أخطر تهديد للديمقراطية.. والعدو الأول يأتي في الداخل

- ألاعيب انتخابات رئاسة 2016 و2020 تقول: ترامب عدو أمريكا الأول

- أتباع ترامب استخدموا معلومات مضللة نشرها جواسيس روسيا

-حقيقة مريعة.. أهداف موسكو بتدخلها في الانتخابات ورجل ترامب واحدة

- الخطر الحقيقي المدمر لأمريكا يأتي من الأمريكيين أنفسهم

وجد التقرير الذي أصدره مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز ، أن موسكو سعت إلى ضخ معلومات مضللة عن الرئيس جو بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة من خلال مسئولين وغيرهم من المقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أوردت صحف أمريكية.

قالت الصحف، إن القنبلة الحقيقية التي تحتويها أوراق التقرير، هي في ثقة وكالات التجسس التي كانت روسيا تأمل في أن تقوض الديمقراطية الأمريكية.

أكد خبراء المخابرات الأمريكية أنه بالنسبة للانتخابات الثانية على التوالي، استخدم أتباع ترامب بشكل متكرر ، عن علم أو غير ذلك ، معلومات مضللة نشرها جواسيس يعملون لصالح روسيا، في تأكيدٍ منها على أنها من ألد خصوم أمريكا، وذلك في محاولة لتعزيز فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.

ويؤكد أحدث تقييم استخباراتي، أنه ليس مجرد مثال معزول على أدلة إدانة ضد روسيا وجهودها لإثارة الفوضى والخلاف داخل الولايات المتحدة.

على الرغم من كل الجدل الذي لا معنى له في الولايات المتحدة حول ما إذا كان ترامب ومساعديه "تواطأوا" مع روسيا أم لا، فهناك الآن تقارير متعددة ، وتقييمات استخباراتية وتفاصيل أخرى معروفة لفضح حقيقة مريعة وهي إن موسكو بتدخلها في الانتخابات ، ومناصور ترامب من خلال دفعهم بادعاءات كاذبة حول الناخبين، فإن الجهود تصب في نفس الهدف ، وهو بتشويه صورة النظام الديمقراطي الأمريكي، وفق ما رأت شبكة سي إن إن ، في معرضٍ تعليقها.

أضافت سي إن إن "لم يكن استعداد رجال الرئيس السابق لاستخدام المعلومات الخاطئة الروسية في عام 2020 - مع إنكار التواطؤ في عام 2016 - سوى أحد جوانب الاعتداء على نزاهة الانتخابات الأمريكية".

أمضى ترامب شهورًا في محاولة تشويه سمعة عدالة التصويت - جوهر الديمقراطية الأمريكية - للتحوط من خسارته في نهاية المطاف.

ونفى لاحقًا هزيمته العادلة، وحرض على تمرد الكابيتول الأمريكي المميت - الذي سعى إلى تعطيل انتقال السلطة إلى بايدن - مستخدمًا نفوذه على حزبه لإجبار المرشحين الجمهوريين المستقبليين على الاشتراك في كذبه الكبير المتمثل في تزوير واسع النطاق للناخبين.

وهكذا ، أصبح المرشح الذي ساعدته موسكو في الفوز في انتخابات 2016 ، بعد أربع سنوات ، القوة المدمرة الأساسية التي تستهدف الديمقراطية الأمريكية، مايجعل من ترامب عدو أمريكا رقم واحد، وفق إشارة سي إن إن.

ورأت الشبكة أن مايقوم به بعض الجمهوريين الذين ينتقدون زورًا عدالة النظام الانتخابي الأمريكي الحالي تبدو متطابقة مع مشاعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويظهر إن الأثر الأكثر إثارة للقلق في التقرير المخابراتي هو أنه قد لا يكون من الضروري أن تتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بنفس الطريقة كما تدخلت بين عامي 2016 و 2020، فمن أكاذيب ترامب حول فترة ولاية ثانية مسروقة إلى مزاعم بعض الحكام الجمهوريين بأن جعل التصويت أكثر صعوبة يجعل الانتخابات أكثر ديمقراطية ، فإن بعض الأمريكيين بذلك يبذلون أنفسهم ويسعون بالفعل لإلحاق أضرار بالنظام الأمريكي أكثر مما تفعله موسكو.

وخلص التقرير إلى أن إيران حاولت أيضًا التدخل في الانتخابات ، لكن لا توجد قوة أجنبية - ولا حتى روسيا - سعت لتغيير إجمالي الأصوات أو مهاجمة البنية التحتية الانتخابية.

وكشفت الاستخبارات الأمريكية أيضًا أن الصين فكرت في محاولة التأثير على النتيجة لكنها لم تفعل ذلك ، وهو ما يقوض مزاعم ترامب الكاذبة التي تقول بعكس ذلك ، والتي كانت إدارته تعلم أنها غير صحيحة.

في حين أن محاولات التأثير على آراء الناخبين الأمريكيين جادة - ومن المرجح أن تفرض عقوبات أمريكية ، وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض - إلا أنها لم تنجح في النهاية.

انتصر بايدن في الانتخابات ولم تذهب موسكو إلى حد تدمير المرشحة الديمقراطية السابقة ، هيلاري كلينتون ، قبل أربع سنوات بمخطط القرصنة.

لكن التقرير يأتي بتقييمات جديدة مقلقة لكيفية تمكن موسكو مرة أخرى من استخدام الأشخاص المحيطين بترامب - في كثير من الأحيان على مرأى من الجميع - في محاولة لتشويه سمعة الانتخابات الأمريكية ومحاولة التأثير على النتيجة، وضرب الديمقراطية في العالم، وليس فقط ضرب دولة واحدة.

ووجد تقرير المخابرات، على سبيل المثال ، أن بوتين كان له "يد" من خلال الكشف عن أنشطة أندري ديركاش ، المشرع الأوكراني الذي تقول الولايات المتحدة إنه عميل روسي نشط.

تعاون ديركاش مع محامي ترامب رودي جولياني لنشر معلومات مضللة خلال محاكمة ترامب الأولى.

نتجت هذه الدراما عن جهود الرئيس السابق لإقناع كييف بالتحقيق مع بايدن بشأن مزاعم كاذبة ارتكبها أشخاص مقربون من موسكو.

وفي تعلقه على ذلك، قال السناتور الديمقراطي مارك وورنر، ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء أن التقرير لم يترك الكثير للخيال.

أضاف وارنر: "لا يتطلب الأمر الكثير من التحليل المعقد لمعرفة من تم تلاعب بمن".

وفي بعض النواحي ، تتوازى المعلومات التي صدرت في تقرير المخابرات مع ما تم إصداره من نتائج توصل إليها تقرير المحامي الخاص روبرت مولر، والذي أظهر أن من حول ترامب استخدموا المعلومات التي طرحها الروس في عام 2016 - بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من الخوادم الديمقراطية التي أضرت بكلينتون.

يأتي التقرير بينما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية، واصفًا إياه بـ"القاتل".

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه حذر بوتين من رد محتمل خلال محادثة هاتفية تمت بينهما في أواخر يناير، وأضاف بايدن "سيدفع الثمن.. لقد تحدثنا طويلًا، أعرفه جيدًا نسبيًا.. حيث بدأت المحادثة بقولي: "أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا ثبت حدوث ذلك، فكن مستعدًا".

وعندما سأله المذيع "إذا تعرف فلاديمير بوتين حقًا.. هل تعتقد أنه قاتل؟"، فرد بايدن بـ"نعم".

ومع ذلك، أكد أن بلاده من الممكن أن تتعاون مع روسيا في إطار مصلحتهما المشتركة"، مشيرًا إلى قراره بتمديد معاهدة "ستارت 2" مع موسكو.