الغرف التجارية تطلق مبادرة لتحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية.. نواب: تسهم فى تبادل الخبرات وتنمية الصادرات المصرية.. ويؤكدون : قرار حكيم سيجني الاقتصاد المصري عوائده قريبا

نائبة تطالب بعدم اقتصار مصر على إعادة التصدير ومواكبة المنتج المحلى للسوق العالمي

برلمانية: القيادة السياسية وضعت تصحيح مسار الدولة المصرية على رأس أولوياتها

نائب: تنويع الرئيس السيسي لمصادر السلاح حقق طفرة كبيرة وغير مسبوقة









أطلق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مبادرة من عدة نقاط لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية وتحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية.





وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود هذه المبادرة ، موضحين دورها فى الترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون محلى من الجانبين، وكذا مساهمتها فى توفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لأسواق المناطق الحرة.





فى البداية ثمنت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، مبادرة تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، والتى أطلقتها الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مؤكدة أن أى تطور فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وجميع دول العالم، وليس روسيا فقط، بمثابة ظاهرة إيجابية ونقلة نوعية تصب في صالح الإقتصاد المصري.





ونوهت" النقاش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن الأهم من تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، أن يكون الإنتاج المحلى للصناعات المصرية قادرًا على خلق مكانة تنافسية، ومرموقة بين الأسواق العالمية، بحيث لا يقتصر فقط على تصدير أو إعادة تصدير ما يأتي إليها من روسيا أو غيرها ، معقبة :" هذه قضية أساسية ، ولابد أن تلقى عناية خاصة، وذلك لما لها من مردود إيجابي وقوى في التطور الإقتصادي و الإجتماعي المصري ".





وطالبت عضو مجلس الشيوخ اتحادات الغرف التجارية بضرورة تسخير جميع الإمكانيات والضوابط المتوفرة في هذا الشأن، لزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات المشتركة، بين كل دول العالم لدفع عجلة التنمية الإقتصادية للدولة المصرية من جهة ، و إقامة علاقات قوية مع دول العالم المتقدم لما تمثله من أهمية استراتيجية كبيرة لتحقيق الصالح فى المنطقة.





من جانبها أيدت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، مبادرة تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، والتى أطلقتها الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مؤكدة أنها تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة، والتى بذلتها القيادة السياسية فى تصحيح مسارنا المصري بالنسبة لسياسة مصر الخارجية ، سياسيًا ، اجتماعيًا ، اقتصاديًا، واستثماريًا، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية فى توجهاتها الحالية.





و أوضحت" عجمي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذه المبادرة، يأتي في إطار تبني الرئيس السيسي ، سياسة حكيمة ، والمعروفة بـ" سياسة الباب المفتوح" بهدف الحصول على امتيازات استثمارية وتجارية وصناعية لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، مؤكدة أن أي مبادرة تعتمد على التبادل الإستثماري في المقام الأول ، فإنها حتمًا ستحقق عائدًا إقتصاديا كبيرًا لجميع الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة جراء هذا التعاون.





وفى سياق متصل أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، بجهود مبادرة تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، والتى أطلقتها الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، لافتًا إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الغرفة التجارية، وما توليه من اهتمام وعناية بالغة، وذلك من خلال مراعاتها مصلحة التجار والوقوف بشكل جاد على شئونهم ومصالحهم.





و أكد " جاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، خطة في منتهى الذكاء ، بإعتبار روسيا حليف قوي، وقوة لا يستهان بها بين جميع دول العالم، معقبًا:" النهاردة لما نربط مصالح مصر بمصالح روسيا ، فده بمثابة خطة في منتهى الذكاء السياسي والإقتصادي، ستجنى مصر ثمارها في القريب العاجل، لاسيما في المجال الإقتصادي والتجاري، و سيكون له مردود كبير على سمعة الإقتصاد المصري ".





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية خلال الفترة القادمة تتطلب تنويعًا أكثر فى مصادر السلاح ، والتجارة أيضًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حقق لنا حلم كنا نطمح ، ونتطلع إليه منذ زمن، وهو تنويع مصادر السلاح، وهذا إنجاز يحسم للقيادة السياسية ، معقبًا:" الرئيس السيسي، لما نوع مصادر السلاح حسينا بطفرة كبيرة وغير مسبوقة، وأصبح لمصر مكانة وثقل كبير بين دول العالم ".





يشار إلى أن أطلق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مبادرة من عدة نقاط لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية وتحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، يرتكز على الترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون محلى من الجانبين لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لأسواق المناطق الحرة، وإنشاء مركز لوجستى مشترك في روسيا والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعى، والسعى لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس وتعظيم حجم المكون المحلي المصري لمنحها مميزات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الأسواق العالمية والسعى مع الحكومتين لإعادة الطيران إلى جميع المطارات المصرية.