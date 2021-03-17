بعد مشاكله الكثيرة..لبنان تعلن موقفها من شراء لقاح "أسترازينيكا"

أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم، أن "الوزارة تتريث قبل اتخاذ القرار في شأن لقاح أسترازينيكا، في انتظار ما ستحسمه المرجعيات العالمية الصحية". وأكد أن "الوزارة لا تأخذ أي إجراء متسرع يعرض صحة المواطن للخطر، خصوصا أنها تستورد اللقاح عبر منصة كوفاكس".





أضاف: "كنا في انتظار وصول الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا الى لبنان في منتصف مارس، لكن الشركة المعنية التي تحترم منتجها أرجأت التسليم ما يؤكد أن الموضوع ليس تجاريا حتى من المصدر".



