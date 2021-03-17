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فن

إبراهيم سعيد مهاجما الزمالك : الصعود صعب بسبب أداء اللاعبين والتخبط الإداري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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منار نور
هاجم ابراهيم سعيد قناة الزمالك، بعد خسارة الفريق أمس أمام فريق الترجي في دورى أبطال افريقيا. 

وغرد ابراهيم سعيد ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "قناة الزمالك امبارح بتضحك علي الجمهور ان في امل الفوز علي مولوديه الجزائر، ثم فوز الترجي علي المولودية مصلحه الترجي عدم صعود الزمالك.


وتابع: " خلينا واقعيين ان الصعود صعب وبعد اداء لاعبي نادي الزمالك والتخبط الاداري لا يوجد مقومات الصعود اساسا منذ فترة.

وخسر الزمالك من الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دورى أبطال إفريقيا، وتوقف رصيده عند نقطتين فقط قبل مباراتين من نهاية دورى المجموعات.
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