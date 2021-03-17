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رياضة

محمد عادل: الدورى مستمر ولا نية لإلغائه.. والأندية تتحمل مسحات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:33 م
صدى البلد
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يسري غازي
اكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب أن الدورى الممتاز مستمر ولا نية للالغاء.

قال محمد عادل فى تصريحات له على هامش اجتماع الجبلاية بالأندية: إلغاء الدورى لم يدرج فى أجندة الاجتماع لافتا إلى أن الدورى مستمر.

أضاف:  تمت مناقشة ضغط المباريات واستمرار الدورى حتى شهر أكتوبر المقبل من عدمه ولم يتم التطرق إلى إلغاء الدورى.

استطرد: الأندية تعاني من ندرة الموارد المالية وعدم التزام الشركات الراعية وهناك بعض الحلول مع الشركة الراعية .

وقال ايضا : بالنسبة لازمة مسحات الدورى ونصت اللائحة أن الأندية تتحمل تكاليف مسحات الدورى الممتاز .

وشدد على الأندية سوف تتحمل تكاليف مسحات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.
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