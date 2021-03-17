محمد عادل: الدورى مستمر ولا نية لإلغائه.. والأندية تتحمل مسحات كورونا

اكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب أن الدورى الممتاز مستمر ولا نية للالغاء.





قال محمد عادل فى تصريحات له على هامش اجتماع الجبلاية بالأندية: إلغاء الدورى لم يدرج فى أجندة الاجتماع لافتا إلى أن الدورى مستمر.





أضاف: تمت مناقشة ضغط المباريات واستمرار الدورى حتى شهر أكتوبر المقبل من عدمه ولم يتم التطرق إلى إلغاء الدورى.





استطرد: الأندية تعاني من ندرة الموارد المالية وعدم التزام الشركات الراعية وهناك بعض الحلول مع الشركة الراعية .





وقال ايضا : بالنسبة لازمة مسحات الدورى ونصت اللائحة أن الأندية تتحمل تكاليف مسحات الدورى الممتاز .





وشدد على الأندية سوف تتحمل تكاليف مسحات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.