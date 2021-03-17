اتحاد الكرة لـ الأندية: استمرار الدوري المضغوط أفضل الحلول .. وتحمل تكلفة المسحات قانوني

طرح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل.





واقترح "مجاهد"، عدة خيارات تتمثل في وافقة الأندية على أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على آدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية ، بالإضافة إلى لعب الدورين 16 و 8 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.





أضاف رئيس الاتحاد المصري أن الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي نتيجة استئناف الدوري السابق في موعد غير طبيعي وهو الأمر الذي سيدخل المسابقة المحلية في دوامة للموسم الثالث على التوالي.





وتابنت راء الأندية المشاركة بين امتداد الموسم إلى شهر نوفمبر أو الغاء الموسم، وهو ما أوضح معه الاتحاد أنها حلول غير مقبولة فنيا لأنها ستصطدم بارتباطات الموسم المقبل على المستوى الدولي، كما أن أي قرار بالإلغاء الآن لن يكون مقبول على مستوى الرأي العام، وهو ما اقتنع به جميع الحاضرين في نهاية المناقشات.





فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد لتكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر ، أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.