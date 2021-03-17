أخضر لامع .. شاهد إيمان العاصي في أحدث جلسة تصوير





وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون الأخضر اللامع، وأكملت طلتها بميكاب برونزي يبرز جمالها، وتسريحة شعرها المعتادة، ووضعت لمسة جمالية بإكسسوارات بسيطة، حيث اكتفت بحلق لاذنيها.





وكتبت: "أجمل الأشياء تحدث عندما تعاون المرأة مرأة أخرى .. الولاية حقي".





وتعد "الولاية حقي" هي حملة مصرية للمطالبة بحقوق المرأة في ولاية نفسها، وأطفالها، وانتشرت مؤخرًا عبر السوشيال ميديا بقصص لمعاناة المرأة المصرية تحمل الهاشتاج الخاص بالحملة.





يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن المشاركة في أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهونة بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.





وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.





شاركت الفنانة إيمان العاصي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.