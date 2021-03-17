لحظة إطلاق النار في أتلانتا الأمريكية وسقوط الضحايا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد تفاصيل مقتل 4 أشخاص من أصل كوري من بين ضحايا حوادث إطلاق النار الأخيرة في أتلانتا الأمريكية.





وصرحت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، بأن أربعة أشخاص من أصل كوري، كانوا من بين ضحايا سلسلة حوادث إطلاق نار دامية وقعت في مدينة أتلانتا الأمريكية.





وقالت الوزارة إن القنصلية العامة لكوريا في أتلاتنا أرسلت موظفين تابعين للقنصلية، للتحقق مما إذا كانت هناك أية إصابات أخرى بين كوريين في تلك الحوادث، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".



