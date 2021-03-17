محلل سياسي يكشف مستجدات وجود مواد قابلة للاشتعال بـ مرفأ بيروت

قال شادى نشابة ، المحلل السياسى ، إن هناك تقارير كشفت مؤخرا عن وجود مواد قابلة للاشتعال فى مرفأ بيروت، يبلغ عددها 52 حاوية للمواد الخطرة ، وذلك بعد الانفجار الذي وقع مؤخرا ولم يتم إزالتها بسبب غياب التمويل .









وأوضح " نشابة " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك بعض التقارير التى تشير لاتصالات لبنانية مع بريطانيا للحصول على قرض دولى للتخلص من هذه المواد الخطيرة.









ولفت إلى أن الفترة القادمة سيتم الموافقة الاستثنائية على التخلص من المواد القابلة للتفجير الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت ، والتواصل مع الشركة البريطانية للتمكن من إزالة الحاويات القابلة للانفجار .







