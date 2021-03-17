أزمات جديدة في دراما رمضان 2021.. "حرب أهلية" بسبب استبعاد ممثلة من مسلسل يسرا.. ومنع مطرب مهرجانات من التمثيل إمام درة في مسلسل بين السما والأرض

محضر من سارة التونسي لـلجهة المنتجة لمسلسل "حرب أهلية"

جدل حول منع عمر كمال من التمثيل ب مسلسل بين السما والأرض









مع اقتراب الموسم الرمضاني 2021 يقع عدد من الأعمال الدرامية فى أزمات، نتيجة اختلاف بعض عناصرها مع بعضها البعض، حيث وقعت منذ عدة ساعات قليلة أزمتان الأولى فى مسلسل " بين المساء والأرض " والثانية فى مسلسل "حرب أهلية" فى السطور التالية نرصد تلك الأزمات .





أحدث الأزمات أثارها المخرج محمد العدل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ،حيث كشف عن وجود مشكلة تتعلق بالسماح لمطرب المهرجانات عمر كمال، بتصوير دوره الذى رشحه اليه فى مسلسله الجديد "بين السما والأرض " بسبب عدم عضويته فى نقابة المهن الموسيقية .





وقال " العدل " : تواصل معي الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية ، وقال لي إن عمر كمال عنده مشكلة انه مش نقابي و انا كنت فاهم انه مقيد في نقابة الموسيقيين .. فهشوف ممكن اعمل ايه لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر ان عمر كمال يمثل " .

وأضاف : علي فكرة احمد عدوية و حسن الاسمر و حكيم مثلوا و شعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع استاذ داوود عبد السيد ، و مكانش فيه مشكلة يعني ، اما الناس اللي بتقوللي ان انا منفذتش وعدي وقابلت الناس في ال casting "، مضيفا :" احنا جالنا اكتر من ٧ الاف شخص عايز يمثل .. سامع الرقم .. ٧ الاف و انا مش مسؤول ان فيه ناس اتصلت و مكتب ال casting مردش عليهم ، ده غير ان معايا اكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية و ووجوه جديدة مش خريجين المعهد و بيمثلوا لاول مرة" .





واختتم حديثه : " انا طول عمري قد كلمتي و اللي يعرفني يعرف كدة كويس " ، و مش مطلوب مني اقدم كشف باللي اختارتهم من ال casting عشان سيادتك متتهمنيش اني بعمل show " .





أما المطرب عمر كمال، فقد أكد فى تصريح سابق لـ "صدى البلد"، إنه لا يعلم سبب طلب دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عدم مشاركته في مسلسل "بين السما والأرض"، لعدم حصوله على كارنية نقابة الموسيقيين.





وأضاف: "أنا لسه مجدد الكارنية وعضو في نقابة الموسيقيين وقدمت من فترة قريبة إعلان لتحدي الشركات الشهيرة، ومفيش أي مشكلة أصلا.. ولا أدرى سبب المشكلة، ولكن واثق أنه سيتم حلها".





فيما قال دكتور أشرف زكي لـ "صدى البلد": "لا أعلم إذا كان عمر عضوا في نقابة الموسيقيين أم لا، ولكن ليس لدي أي مانع لمشاركته في المسلسل، الموضوع فقط متوقف على موافقة نقابة الموسيقيين أولا وإذا وافقوا وأرسلوا لي ما يفيد بأنه عضو بالنقابة ليس لدي أي مانع إطلاقا".





إما الأزمة الثانية فكانت من نصيب مسلسل العدل جروب الذى أستبعد الفنانة سارة التونسي من العمل ،بعد ان صورت نصف مشاهدها واستعان بالفنانة أروى جودة بدلًا منها ، وهو الذى يدل على وجود خلافات حادة ، حيث ان شركات الإنتاج لا تلجاء الى هذا الأمر الى فى حالات الخلاف التى تخرج عن السيطرة ، وقد إنتشرت اقاويل ان سبب الخلاف يعود الى وجود مناقشة حادة بين سارة التونسى وباسل الخياط ، وان الاولى طلبت من الشركة بعد الطلبات التى لم توافق عليها مثل وجود كوافير وماكير خاص بها ، بالإضافة الى تاخرها عن مواعيد التصوير ، وإنتظار بطلة العمل يسرا أكثر من خمس ساعات لتصوير المشهد الذى يجمعهم .





فيما قالت سارة التونسى فى بيان : أحتراما لجمهوري العزيز و للصحفيين و وسائل الإعلام التونسية و المصرية و العربية عموما و احتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخضفي أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل «حرب أهلية«و بخصوص ما حدث (و هو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية ) و ذلك إلى حيناستكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت. لكن كلي ثقة في القضاء المصري.





أضافت في بوست كتبته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لم أود الإدلاء بأي تصريحات و لكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية ) والتي تمسني و تمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة " العدل جروب" بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الادعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة«.





واستكملت: " أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير! حيث أن التعاقد بيننا تم قبل شراكتهم مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة " الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وصاحب شركة "سينرجي" المشهود لهم بالاحترافية و احترام أخلاقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات جميلة".



