عمرو جمال : قرار انضمامي لـ بيدفيست كان خاطئا





وأضاف عمرو جمال، في تصريحات اذاعية عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن الأهلي وقتها كان يشارك وليد ازارو بشكل أساسي لذلك فضلت الإعارة حتى أعود للمشاركة أساسيا.





وأضاف أن الأفضل كان الإعارة لأي من فرق الدوري المصري بدلا من السفر لجنوب أفريقيا، مشددا أن لاساراتي المدير الفني الأسبق للفريق طلب منه ضرورة المشاركة بشكل أساسي لفترة حتى يستعيد مستواه لذلك قرر الإعارة.





وتابع أن خلال موسمه الأول مع طلائع الجيش لم يكن انسجم جيدا مع الفريق ولكن الموسم الحالي كان لديه إصرار على التألق حتى يعود للمنتخب الأول والنادي الأهلي.

أكد عمرو جمال نجم الأهلي، المعار لـ طلائع الجيش أن قرار رحيله من الأهلي للإعارة لفريق بيدفيست الجنوب أفريقي كان خاطئا للغاية مشددا أنه كان يرغب وقتها في المشاركة بشكل أساسي عقب الإصابة التي أبعدته لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.