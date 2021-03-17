علماء حلف الناتو يدرسون التأثير العسكري لكوفيد-19

أجرت شبكة علماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تضم أكثر من 6000 عالم ومهندس، دراسة حديثة لتحليل التأثير العسكري للوباء على مدى السنوات الست المقبلة، وذلك في إطار دعم الحلف للجهود المبذولة لمعالجة آثار كوفيد-19.





وبحثت الدراسة تأثير الوباء على مجموعة من المجالات الوظيفية العسكرية، مثل وظائف الأفراد والاستخبارات والعمليات واللوجستيات والتخطيط والاتصالات والتدريب والشؤون المدنية.





وأجرى الدراسة فريق متخصص متعدد الجنسيات بقيادة مؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية، والذي كان يضم خبراء من عدة هيئات تابعة للناتو وهي قيادة الحلفاء والتحليل المشترك ومركز الدروس المستفادة واتصالات الناتو ووكالة المعلومات، حيث تأسس فريق البحث في يونيو 2020، وأصدر تقريره النهائي في مارس الحالي.



