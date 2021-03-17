15 دقيقة.. بيراميدز يضغط على نامونجو من أجل هدف مبكر

انتهت أحداث الربع ساعة الأولى من مباراة بيراميدز ومضيفه نامونجو التنزاني، اليوم الأربعاء، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع نامونجو.





و في الدقيقة 8 مرر رمضان صبحي الكرة لمحمود حمادة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا.





وعند الدقيقة 10 حصل بيراميدز على خطأ من منتصف الملعب، لكن شتتها الدفاع بسهولة.





وفي الدقيقة 15 استلم أحمد توفيق الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم راوغ المدافع بمهارة ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.





ويحتل بيراميدز قمة مجموعته الرابعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة.





وبدأ بيراميدز بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أسامة جلال.





خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - أحمد توفيق.





خط الهجوم: جون أنطوي – رمضان صبحي – إسلام عيسى.



