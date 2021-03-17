مصر أوشكت على الدخول في المرحلة الثالثة من فيروس كورونا.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يحذر من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.. وصحة البرلمان تطالب الدولة بتشديد القرارات القانونية ضد المخالفين

صحة البرلمان: الدولة مستعدة لمواجهة المرحلة الثالثة لفيروس كورونا المحتملة

نائب بصحة البرلمان: مصر بدأت المرحلة الثالثة من كورونا والدولة قادرة على مواجهة الفيروس

برلمانية: على الدولة تشديد الإجراءات القانونية على المخالفين للإجراءات الاحترازية لكورونا









قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تجاوزت الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى الموجات تشمل ارتفاع للإصابات وانخفاض في الإصابات حتى تستقر، مبينا أن ما نشهد الآن على أرض الواقع هو تذبذب في أعداد الإصابات حيث تتراوح الإصابات بين 600 و450 إصابة متابعا: "مقدرش أقول إنا إحنا في موجة لأن في تذبذب في الأعداد بس احتمال اه".





وفى هذا الصدد أكد اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدولة المصرية جاهزة و مستعدة لأحتمالية دخولها فى المرحلة الثالثة من فيروس كورونا، محذرين المواطنين من التهاون والإهمال فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتفادى عدوى كوفيد-19 .





ومن جانبه قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترجع لعدد المساحات التى تتم من خلال وزراة الصحة .





وأضافت عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الدولة على اتم الاستعدادات لمواجهة المرحلة الثالثة لفيروس كورونا المحتملة من حيث اتخاذ الإجراءات الإحترازية الصحية و ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، موضحة أن فى هذه الفترة العدوى سريعة الانتشار ما بين أفراد الأسرة و خاصة بعد عودة المدارس والجامعات و أيضا دخول شهر رمضان الكريم القابل للتجمعات.





وأشارت عبد الحليم، إلى أن بعد بدء التطعيمات بلقاحات كورونا من المتوقع عدم دخول المرحلة الثالثة لكوفيد-19، مشيرة إلى أن بعد تطعيم الأطقم الطبية بدأ عدد إصابات الأطباء يقل وأصبحت أوضاعهم الصحية أفضل وهذا مؤشر جيد لفاعلية اللقاح، مطالبة المواطنين بأخذ اللقاح والإقبال على التطعيم فى الوقت الحالى وذلك للحماية من انتشار العدوى .





كما رفضت عضو لجنة الصحة، الإغلاق التام أو الجزئى للبلاد ، مؤكدة لابد التعايش مع الفيروس لأنه أمر واقع، مطالبة المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الصحية و اتباع الإرشادات كما أوصحت الإعلام باستمرار توعية المواطنين تجاه فيروس كورونا لحين انتهاء الأزمة.





فيما أكد النائب باسم حجازى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدولة بدأت فى المرحلة الثالثة لفيروس كورونا و ما يشير إلى ذلك زيادة أعداد الإصابات بعدوى كوفيد-19.





وأضاف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حملة التطعيم التى أطلقتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كوورنا للموطانين فهى متاحة لفئات معينة من كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن دخول المرحلة الثالثة للفيروس هو نتيجة طبيعية لما يحدث فى الدول الأخرى.





وأكد عضو اللجنة، أن الدولة المصرية مستعدة لمكافحة المرحلة الثالثة من فيروس كورونا وذلك لاكتساب خبرة كافية من المرحلتين الأولى و الثانية من مواجهة الفيروس من حيث اتباع الاجراءات الإحترازية الصحية اللازمة من ارتداء الكمامة وترك المسافات، محذرا المواطنين من الإهمال فى اتخاذ الاساليب الصحية تجاه الفيروس وذلك لحمايتهم من العدوى .





وأشار البرلمانى، إلى أن لجنة الصحة تنقشم إلى 9 لدان داخلية و منهم لجان ستقوم بزيارة إلى بورسعيد لمتابعه سير العملية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل ورصد الإيجابيات والسلبيات بالحملة وكيفية تطبيقها .





وعلى صعيد آخر، قالت النائبة سوزان شكرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر جاهزة ومستعدة لمواجه المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المحتمل وجودها فى الفترة المقبلة .





وأكدت شكرى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة الأعداد ترجع لإهمال المواطنين و عدم إلتزامهم بالأجراءات الصحية اللازمة تجاه الفيروس حمايتهم و حماية من حولهم من انتشار العدوى و التى تتمثل فى ارتداء الكمامات وابتعاد المسافات، مؤكدة أن المواطنين تعايشوا مع الفيروس ولكن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وطالبت عضو لجنة الصحة، الدولة بتشديد الإجراءات القانوني على المواطنين المخالفين لتطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات ، مؤكدة أنه يجب على كافة المواطنين الشعور بالمسؤولية أكثر من ذلك، وضرورة الوعي بخطورة كورونا، التي تُعتبر هي أكثر قوة عن المراحل السابقة، و خاصة فى الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان.





ويذكر أن مستشار الرئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية ، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه من المحتمل زيادة أعداد الإصابات في مصر كما يحدث في بعض الدول الأوروبية لتدخل مصر الموجة الثالثة، وقد لا يحدث أيضا ولكن هذا يحتاج اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل دقة لأن الإجراءات هي أدق طريقة لتجنب الإصابة بكورونا.





وجدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الإمكان حفاظا على الصحة العامة للجميع.





وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".