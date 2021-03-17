حملة بلا ملامح تطالب بعدم مساواة عقوبة جرائم الضرب بالأسيد .. فيديو





وأضافت "مؤسسة حملة بلا ملامح"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "إن بوكس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنها تأثرت بشدة عند تجميعها قصص وجرائم قضايا الأسيد لكل قضية على حدى، كاشفة أن تلك الجريمة تكون بشعة، مؤذية ومؤلمة لكل فتاة.





وأوضحت "حسنى"، أن يوجد عامل مشترك يربط جميع جرائم الأسيد معا، ألا وهو من يرتكب هذه الجريمة كانت تجمعه علاقة ارتباط بالفتاة الضحية.





وأشارت، إلى أن عند ترك الفتاة من الرجل التى كانت ترتبط به وتقرر أن تعيش حياته دونه أو الارتباط برجل أخر، فهذا يولد انتقام داخل الجاني روح من الانتقام، مما يجعله يلجأ إلى هذا النوع من الجرائم، بغرض أنه يقضي علي مستقبلها وحياتها.





وأكدت، أن تجد تلك الجريمة اجتماعيا، ولكن لا يوجد لها احصائيات، وذلك لأن ليس جميع جرائم الأسيد يتم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن يجب أن تكون عقوبة جرائم الأسيد منفصلة تماما عن عقوبة جرائم الضرب، وذلك لأن جرائم الأسيد أشد ضررا ولها نتائج وأضرار دائمة.

قالت رضوى حسنى، مؤسسة حملة "بلا ملامح"، إن هدف الحملة هو تسليط الضوء على قضايا المرأة المصرية في المجتمع، ولذلك تم تسليط الضوء على قضايا ضحايا حوادث الأسيد، منوهة إلى أن قامت هذه الحملة حتى تجد المرأة استجابة على الصعيد الإعلامي والقضائي، متابعة أن تلم الحملة حققت العديد من المكاسب ومنها: أن حوادث الاسيد أصبحت حديث المجتمع، وبالتالى زاد، وعي وحرص المجتمع من هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى جانب الأضواء العالية التي حققتها الحملة إعلاميا.