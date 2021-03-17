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رياضة

30 دقيقة.. بيراميدز يواصل الضغط على نامونجو دون أهداف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:47 م
بيراميدز
بيراميدز
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إسراء أشرف
انتهت أحداث النصف ساعة الأولى من مباراة بيراميدز ومضيفه نامونجو التنزاني، الأربعاء، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع نامونجو.

و في الدقيقة 8 مرر رمضان صبحي الكرة لمحمود حمادة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا.

وعند الدقيقة 10 حصل بيراميدز على خطأ من منتصف الملعب، لكن شتتها الدفاع بسهولة.

وفي الدقيقة 15  استلم أحمد توفيق الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم راوغ المدافع بمهارة ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 20 انحصر الفريقين في منتصف الملعب بدون خطورة على المرمى، ثم أرسل محمد حمدي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا بسهولة.

وحصل فريق نامونجو على ركنية من جهة اليمين، في الدقيقة 25.

وتصدى شريف إكرامي لرأسية قوية من شيزا رمضان من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

ويحتل بيراميدز قمة مجموعته الرابعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة.

وبدأ بيراميدز بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور  - محمد حمدي  - أسامة جلال.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي – رمضان صبحي – إسلام عيسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: الحارس أحمد الشناوي وعمر جابر ومحمد فاروق وإيريك تراوري وأحمد فتحي وإبراهيم عادل ودودو الجباس.
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