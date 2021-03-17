30 دقيقة.. بيراميدز يواصل الضغط على نامونجو دون أهداف

انتهت أحداث النصف ساعة الأولى من مباراة بيراميدز ومضيفه نامونجو التنزاني، الأربعاء، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع نامونجو.

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي بيراميدز من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن سرعان من تماسك دفاع نامونجو.

و في الدقيقة 8 مرر رمضان صبحي الكرة لمحمود حمادة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس جوناثان ناهيمانا.





وعند الدقيقة 10 حصل بيراميدز على خطأ من منتصف الملعب، لكن شتتها الدفاع بسهولة.



