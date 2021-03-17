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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي...

الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم ، ويحتوي الزعفران على العديد من الفوائد الصحية ، وتعزيز الحالة المزاجية ، وتحسين الذاكرة بشكل كبير.

جراحات السمنة المفرطة هى مجموعة من العمليات الجراحية والتى يتم اجرائها لمصابى السمنة المفرطة من اجل إنقاص وزنهم المفرط والوصول بهم الى الوزن المثالى المطلوب

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، من تهاون بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.

تحتوي حبوب الترمس على العديد من الفوائد الصحية، ويتمتع الترمس بخصائص غذائية جيدة جدًا مع أحد أعلى مستويات البروتين بين البقوليات ومظهر ممتاز من الأحماض الأمينية. 

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