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أخبار العالم

بسبب كورونا.....إغلاق 12 مسجدًا في 8 مناطق بالسعودية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق 12 مسجدًا في 8 مناطق بصفة مؤقتة، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، أن مجموع المساجد التي أُغلقت خلال 38 يومًا بلغ 306 مساجد، فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة إبلاغ السلطات المختصة، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية.قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق 12 مسجدًا في 8 مناطق بصفة مؤقتة، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، أن مجموع المساجد التي أُغلقت خلال 38 يومًا بلغ 306 مساجد، فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة إبلاغ السلطات المختصة، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية.
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