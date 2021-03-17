اللواء محمود بركات يوضح إنجازات الاتحادين العربي والمصري للقوة البدنية

قال اللواء محمود بركات ، رئيس الاتحادين العربى والمصرى للقوة البدنية ، إن الاتحاد العربى تم تأسيسية 15 فبراير 2020 ، ومن بعدها مصر فازت فى بطولة القوة البدنيىة للكبار والناشئين ، لافتا إلى أن النسخة الاولى كانت تأسيس فالمشاركة لم تكن كبيرة .





وأضاف محمود بركات ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن هذا العام من النفترض أن يشارك فى البطولة 13 دولة عربية ، ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا التى أثرت على النواحى الاقتصادية والسياسية وغيرهاوصل العدد الان إلى 6 دول .





وتابع رئيس الاتحادين العربى والمصرى للقوة البدنية ، أن الـ 6 دول أكدوا الاشتراك الان وهم مصر وفلسطين والعراق واليمن ولبنان ، منوها إلى أن هذه الالعاب منتشرة فى العالم كلة أكثر من 31 سنه .



