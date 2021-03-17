ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء محمود بركات يوضح إنجازات الاتحادين العربي والمصري للقوة البدنية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:18 م
رئيس الاتحادين العربى
رئيس الاتحادين العربى والمصرى للقوة البدنية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء محمود بركات ، رئيس الاتحادين العربى والمصرى للقوة البدنية ، إن الاتحاد العربى تم تأسيسية 15 فبراير 2020 ، ومن بعدها مصر فازت فى بطولة القوة البدنيىة للكبار والناشئين ، لافتا إلى أن النسخة الاولى كانت تأسيس فالمشاركة لم تكن كبيرة .

وأضاف محمود بركات ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن هذا العام من النفترض أن يشارك فى البطولة 13 دولة عربية ، ولكن بسبب ظروف  فيروس كورونا التى أثرت على النواحى الاقتصادية والسياسية وغيرهاوصل العدد الان إلى 6 دول .

وتابع  رئيس الاتحادين العربى والمصرى للقوة البدنية ، أن الـ 6 دول أكدوا الاشتراك الان وهم مصر وفلسطين والعراق واليمن ولبنان ، منوها إلى أن هذه الالعاب منتشرة فى العالم كلة أكثر من 31 سنه .

وأكد  رئيس الاتحادين العربى والمصرى للقوة البدنية ، أن كل عام هناك بطولة بحر أبيض وبطولة عالم ، وبطوللة عربية ، ولكن ظروف الجائحة أثرت علينا فى فكرة الاشتراك بكل هذه المسابقات .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام