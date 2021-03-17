ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:02 م
كيفية الحفاظ علي
كيفية الحفاظ علي محرك السيارة
Advertisements
اشرف عطية
المحرك هو قلب السيارة النابض وهو أهم جزء فيها على الإطلاق، لذلك يجب إجراء الصيانة الدورية له بصورة منتظمة للحفاظ عليه من المشاكل والأعطال.

وقد لا تكفي الصيانة الدورية المنتظمة فقط في الحفاظ على المحرك، لأن هناك بعض السلوكيات الخاطئة في القيادة تسبب العديد من المشاكل للمحرك، واليوم نستعرض لكم عدد من النصائح المهمة للحفاظ على المحرك وإطالة عمره.

1– تليين محرك السيارة
على الرغم من التقدم التقني الهائل الذي توصلت له صناعة السيارات، إلا أن السيارات الجديدة تتطلب بعض الرعاية والمعاملة الخاصة أو ما يعرف بفترة التليين، لذا يجب عدم الضغط الكامل على دواسة الوقود خلال أول ألف كيلومتر، حتى لا تتلف أجزاء بالمحرك.

2– التسارع المفاجئ والقيادة بسرعات عالية
يعمد بعض قائدي السيارات إلى القيادة بسرعات عالية والضغط بقوة على دواسة الوقود بشكل متكرر، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى دورات المحرك بشكل خطير، وهو ما قد يسبب زيادة تآكل بعض أجزاء المحرك، خاصة إذا كنت تقود سيارة ليست مخصصة للأداء العالي.

3– خفض السرعة باستخدام المحرك
يقوم بعض قائدي السيارات بخفض السرعة بالإعتماد على المُحرك بشكل متكرر، وذلك عن طريق استخدام ناقل الحركة، وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف مجموعة ناقل الحركة، ويجب إستخدام هذه الطريقة فقط في حالات الطوارئ القصوى.

4– تسخين المحرك
يعتقد بعض السائقين أنه يجب تسخين محرك السيارة لفترة طويلة خاصة في فصل الشتاء، بالطبع هذا اعتقاد خاطئ، وقد يجلب الضرر للمحرك، حيث أنه قد يتسبب في تدفق الزيت في المحرك بشكل أبطأ، مما يزيد من كمية غازات العادم، وهو ما يسبب انسداد الكاتالايزر، بالإضافة إلى أنه يؤدي لزيادة استهلاك الوقود.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أضرار جسيمة.. ماذا يحدث عند وضع بنزين مغشوش في سيارتك

تعرف على خطورة الفلتر التالف على محرك سيارتك

من ضمنها استهلاك الوقود.. 3 أعطال تسبب عدم نظافة فلتر الهواء

احذر.. تلف فلتر الهواء قد يطيح بمحرك سيارتك ويزيد استهلاك البنزين

أشياء يجهلها أصحاب السيارات تتلف محركها

6 أخطاء لا تقع فيها أثناء صيانة السيارة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

الزمالك لم يخرج والأهلي لم يصعد.. كيف تلعب الحسابات لعبتها وتتحقق المعجزة

السعودية تسجل 393 إصابة جديدة و7 وفيات بـ كورونا

بإطلالة جذابة.. صبا مبارك: لا تفتح الباب لناس آذوك.. شاهد

في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

التموين تقرر خفض أسعار هذه السلع في شهر رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير