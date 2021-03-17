نصائح للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي

المحرك هو قلب السيارة النابض وهو أهم جزء فيها على الإطلاق، لذلك يجب إجراء الصيانة الدورية له بصورة منتظمة للحفاظ عليه من المشاكل والأعطال.





وقد لا تكفي الصيانة الدورية المنتظمة فقط في الحفاظ على المحرك، لأن هناك بعض السلوكيات الخاطئة في القيادة تسبب العديد من المشاكل للمحرك، واليوم نستعرض لكم عدد من النصائح المهمة للحفاظ على المحرك وإطالة عمره.





1– تليين محرك السيارة على الرغم من التقدم التقني الهائل الذي توصلت له صناعة السيارات، إلا أن السيارات الجديدة تتطلب بعض الرعاية والمعاملة الخاصة أو ما يعرف بفترة التليين، لذا يجب عدم الضغط الكامل على دواسة الوقود خلال أول ألف كيلومتر، حتى لا تتلف أجزاء بالمحرك.





2– التسارع المفاجئ والقيادة بسرعات عالية

يعمد بعض قائدي السيارات إلى القيادة بسرعات عالية والضغط بقوة على دواسة الوقود بشكل متكرر، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى دورات المحرك بشكل خطير، وهو ما قد يسبب زيادة تآكل بعض أجزاء المحرك، خاصة إذا كنت تقود سيارة ليست مخصصة للأداء العالي.





3– خفض السرعة باستخدام المحرك يقوم بعض قائدي السيارات بخفض السرعة بالإعتماد على المُحرك بشكل متكرر، وذلك عن طريق استخدام ناقل الحركة، وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف مجموعة ناقل الحركة، ويجب إستخدام هذه الطريقة فقط في حالات الطوارئ القصوى.





4– تسخين المحرك