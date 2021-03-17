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رياضة

بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:46 م
بيراميدز
بيراميدز
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إسراء أشرف
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد نادي نامونجو التنزاني.

وكتب شوبير: "بيراميدز يتقدم بشكوى للكاف ضد نادي نامونجو بعد رش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبل وصولهم لملعب المباراة، أصابتهم بالحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبين أو جهاز فني".

ويحتل بيراميدز قمة مجموعته الرابعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على نكانا الزامبي في الجولة الأولى، بثلاثية نظيفة.

وبدأ بيراميدز بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور  - محمد حمدي  - أسامة جلال.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - أحمد توفيق.

خط الهجوم: جون أنطوي – رمضان صبحي – إسلام عيسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: الحارس أحمد الشناوي وعمر جابر ومحمد فاروق وإيريك تراوري وأحمد فتحي وإبراهيم عادل ودودو الجباس.
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