بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد نادي نامونجو التنزاني.





وكتب شوبير: "بيراميدز يتقدم بشكوى للكاف ضد نادي نامونجو بعد رش مادة بيضاء غريبة على ملابس لاعبي الفريق قبل وصولهم لملعب المباراة، أصابتهم بالحكة في جسدهم وسط شكوى من جميع أفراد البعثة سواء لاعبين أو جهاز فني".



