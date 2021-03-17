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برلمان

نائب: الرئيس السيسي خير من يحنو على المصريين في الأزمات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:07 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أحمد أيمن
أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، مؤكدا أن الرئيس خير من يحنو على المصريين في الأزمات ويقدم لهم ما يستحقوه من صبر وتحمل. 

وأضاف القطامي خلال تصريحات له، أن المصريين تحملوا ولا زالوا يتحملون تداعيات فيروس كورونا وخطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة، إلا أن الرئيس السيسي لم ينس جهود المصريين ووقفتهم خلف القيادة السياسية، لذلك يسعى دائما إلى مكافآتهم وتعويضهم عن تداعيات الأزمات والظروف الاقتصادية. 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات السيسي لم تتوقف عند زيادة الأجور والمعاشات بل وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي ٢٤٠٠ جنيه بدلًا من ألفي جنيه وهو القرار الذي طالما انتظره الموظفين لتحسين دخولهم. 

واكد  نائب اكتوبر أن هذه التوجيهات تأتي بعد ساعات من إطلاق الرئيس مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% فقط، متوقعا إصدار العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لمزيد من الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين خاصة الشباب.
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