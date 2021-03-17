محافظ الوادى الجديد يسلم عقود المرحلة الثانية من إسكان "بشاير الخير"

سلم اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عقود تمليك منازل المرحلة الثانية من مشروع "بشاير خير الوادى" تحت شعار "بيتك.. مصنعك..غيطك" شمال مدينة الخارجة.





وأكد محافظ الوادى الجديد، تسليم عقود المرحلة الثانية من المشروع، وهى منازل القرية الثانية بواقع 80 منزلًا، حيث يمنح المستفيد منزل مؤثث ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 أفدنة، ضمن المشروع الذى يتضمن 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالى 200 منزلًا ضمن مشروعات الجذب السكانى الذى تنفذها المحافظة.





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وكان قد سلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، 10 فبراير الماضى، عددا من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير بالمحافظة شمال مدينة الخارجة.





وكانت الوادى الجديد أعلنت شهر ديسمبر 2016 عن تنفيذ مشروع (بيتك.. مصنعك.. غيطك) بمركز الخارجة، ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى وتوفير فرص عمل للشباب، وستسلم كل أسرة منزلًا وزراعات نخيل من أجود السلالات، وحوش لتربية الدواجن، وعنبر لتربية وتسمين العجول ووحدة "بيوجاز" وقود حيوى، بالإضافة إلى زراعة 1500 فدان كظهير زراعى لكل قرية.





من جانب اخر حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، 15 مخالفة تموينية في حملة مفاجئة بمركز الخارجة.

وأكد المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة مفاجئة فجر اليوم على المخابز لرصد ومتابعة سير العمل بها ومدى الالتزام بمواعيد العمل المقررة وصرف حصة الدقيق المقررة للمواطنين على هيئة خبز مع متابعة جودة الخبز.





أضاف صلاح، أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة منها 6 مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية لعاملين بالمخابز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



