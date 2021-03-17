إسرائيل: روسيا لاعب محوري في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي إن روسيا هي لاعب محوري في الشرق الأوسط ولها دور فعال ومهم في الاستقرار الإقليمي.





وقد التقى أشكنازي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، صباح اليوم وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".





وقال أشكنازي "إننا نقدر بشدة موقف الرئيس فلاديمير بوتين وقيادة الاتحاد الروسي في دعمها لإسرائيل، والالتزام العلني بأمن إسرائيل الذي تم التعبير عنه مرارًا وتكرارًا في مختلف المحافل".





وأضاف "تم إجراء حوار مثمر على أساس المصالح المشتركة والتعاون في قضايا الأمن القومي بين إسرائيل وروسيا في السنوات الأخيرة. وأنا أرى أهمية كبيرة في هذا الحوار بيننا".





وأشار وزير الخارجية أشكنازي أيضًا إلى قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بالحالة في الأراضي الفلسطينية وقال: "منذ عدة أسابيع، نشرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها المؤسف بفتح تحقيق ضد إسرائيل. آمل أن تكون المسألة برمتها خارج جدول أعمال المحكمة".