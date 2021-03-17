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أخبار البلد

رحلتا الشتاء و الصيف .. تحركات إنعاش السياحة في الربع الأول لـ 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:35 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
فيروس كورونا المستجد ، أثار انخفاض ملحوظ في مؤشرات السياحة القادمة الي المقصد السياحي المصري ، الامر الذى استدعي الى تحركات جريئة لخفض حدة توتر القطاع .

مع قرب انتهاء فصل الشتاء و بداية فصل الصيف ، نطرح ما قدمته وزارة السياحة و الاثار و الوزارات المعنية ، خلال الربع الأول من 2021 بعيون خبراء القطاع .

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ، لدعم ومساندة القطاع طول فترة فيروس كورونا ، منها تخفيضات على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون لتحفيز برنامج الطيران ، و بحث مشكلات المستثمرين مع البنوك والمالية والترويج للمبادرات والعديد من التحركات الأخرى .

أكدت العدوي في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن خلال فترة الشتاء قدمت وزارة السياحة مبادرة شتي في مصر لإحداث حراك سياحي لخلق توازن عبر تغذية الفنادق بالمحافظات السياحية بحراك سياحي داخلي تعويضا لانخفاض السياحة الخارجية .

أشارت العدوي الي ان مع تطعيم المسافرين على مستوى العالم ، سنشهد انفراجة في الحراك السياحي الدولي عبر تدفق الافواج السياحية الى المنتجعات السياحية الي مصر خلال فترة الصيف .

أفاد عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن المبادرات السياحية منها شتي في مصر و اكتشف مصر ، أحدثت حراكا سياحيا ، قلل من خسائر الشركات و الفنادق ، و اثبتت فعاليتها خلال فترة الازمات التي يمر بها القطاع .

أردف عبدالهادي لـ"صدى البلد" ، أن تضمنت إجراءات الدولة لدعم ومساندة القطاع تخفيضات على زيارة المقاصد الاثرية المختلفة للمصريين و الاشقاء العرب، ليزيد من نسبة الاقبال على السياحة الثقافية .

أضاف رئيس غرفة الشركات السياحية في أسوان ، الي الترويج عبر استضافة المؤثرين و المدونين المصريين و العرب و الأجانب ، للاستفادة من متابعيهم لتزيد من التاثير على الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري ، مؤكدا جميعها تحركات دعمت السياحة .
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