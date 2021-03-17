الرعاية الصحية : أطلقنا ملفات التوعية الصحية وفحص دورى شامل

قالت الدكتورة رضوى إمام ، المشرف على الإعلام والتوعية ب هيئة الرعاية الصحية ، إن اهم أهداف الرعاية تشمل ترتكز على التوعية الصحية إيمانأ ب الوقاية خير من العلاج .





وأضافت " إمام " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن ملف التوعية الصحية بدأ منذ مارس 2019 عن طريق إطلاق مشروع تأمين صحى شامل وشرح منظومتها للمواطن والاستفادة من خدماتها .





ولفتت إلى أن ملف التوعية الصحية تتضمن توعيته ب طرق فحص دورى مع طبيب الأسرة التابع له والكشف عن الأمراض الخطرة والمزمنة والتى تؤثر على حياة الموطان بشكل عام ..





وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتوعية المواطنين بطرق التسجيل وتوعية ببعض الأمراض خاصة أن أهم ركائز المنظومة عمل فحص دورى طبى شامل لكل المنتفعين ب منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتاريخ المرضى والعلاج للمواطنين .





وتابعت أن المنظومة قامت بإطلاق فحص طبى شامل للمرة الثانية فى سبتمبر الماضى لأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة لتوعيتهم ب جائحة كورونا واتباع كافة الإجراءات الوقائية لأصحاب الأمراض المزمنة لتقليل عدد الإصابات ، منوهة بأن نسب الاستجابة من المواطنين لهذه المبادرات إيجابية للغاية وفحصهم الطبى ب المجان تجنبأ لإصابتهم بأى أمراض .











































