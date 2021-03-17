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أخبار البلد

مايا مرسي: المرأة المصرية قدمت تضحيات لتنمية مجتمعها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:49 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتكريم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة لعدد من القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية والموظفات المتميزات بهيئة قضايا الدولة وذلك تقديرا لهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذه التكريمات والتى تعد الأولى من نوعها وتعبر عن إهتمام وتقدير القيادات الحكومية فى دعم ومساندة المرأة العاملة، وتقديرا لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل تنمية مجتمعها ورعاية أسرتها متمنية لجميع القيادات النسائية العاملة المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.
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