مايا مرسي: المرأة المصرية قدمت تضحيات لتنمية مجتمعها

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتكريم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة لعدد من القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية والموظفات المتميزات بهيئة قضايا الدولة وذلك تقديرا لهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.



