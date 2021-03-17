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أخبار العالم

حادث طعن في فرنسا.. ذبح مسن أمام كنيسة في مدينة مونبلييه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:03 م
حادث طعن في فرنسا
حادث طعن في فرنسا
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام فرنسية أن شخصا مسنًا يبلغ من العمر 75 عامًا، تعرض للذبح  أمام كنيسة سانت روش في "مونبلييه" الفرنسية ودخوله في حالة حرجة بسبب إصابته بجروح خطيرة.

ووفقا لصحيفة "اكسبريس"، يعاني الشخص المسن من "جرح عميق في رقبته" وتم نقله منذ ذلك الحين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج في حالات الطوارئ.

وجرى استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 11:30 صباح اليوم، وسط انتشار أمني كبير للشرطة، حيث يقوم أفراد الأمن حاليًا بالبحث عن المشتبه به.

ولا تعتقد السلطات أن الهجوم مرتبط بالإرهاب، ولكن حتى الآن، لم يتضح الدافع وراء الهجوم.

وفي العام الماضي قتل إرهابي مشتبه به ثلاثة أشخاص في كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.
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