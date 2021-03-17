عضو مجلس الشيوخ يشيد بقرار الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور أسعد ملايين المصريين، ليس فقط لأنه جاء في وقته ولكن لأنه جاء بزيادة كبرى وحقيقية يستفيد منها ملايين الموظفين ويكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.





واضاف محسن خلال تصريحات له اليوم، إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة السابقة، وبزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.





واوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد أدني 75 جنيها، تؤكد على شمولية القرار للجميع واستفادة الملايين منه.





وشدد محسن على أن القرار يثبت رؤية الرئيس السيسي الصائبة، ويؤكد على توجيهاته بتحسين الدخول لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي يمر بها العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا.