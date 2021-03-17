صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1725 مواطنا بقرية أبو سيدهم

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1725 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





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وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 305 حالة جراحة، 464 حالة أطفال، 274 باطنة، 105 قلب، 222 جلدية، 96 نساء، 37 تنظيم اسرة، 82 أسنان، بالإضافة لاجراء 117 تحليل مختلف، واجراء 27 حالة موجات صوتية، واجراء 6 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 159 متردد، وتم خلع أسنان 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 37 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 96 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.

وفي سياق متصل، كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 53 من المتدربين على المنهج المطور لريادة الأعمال والابتكار، والتوجيه والإرشاد، لمدرسي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجانب ممثلين من ديوان عام المحافظة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET Egypt، والدكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب وريادة الاعمال بالمحافظة.

وجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكدًا ان تكليفات القيادة السياسية هي، ضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.