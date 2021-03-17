صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1725 مواطنا بقرية أبو سيدهم

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1725 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 305 حالة جراحة، 464 حالة أطفال، 274 باطنة، 105 قلب، 222 جلدية، 96 نساء، 37 تنظيم اسرة، 82 أسنان، بالإضافة لاجراء 117 تحليل مختلف، واجراء 27 حالة موجات صوتية، واجراء 6 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 159 متردد، وتم خلع أسنان 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 37 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 96 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.
وفي سياق متصل، كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 53 من المتدربين على المنهج المطور لريادة الأعمال والابتكار، والتوجيه والإرشاد، لمدرسي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجانب ممثلين من ديوان عام المحافظة، وذلك في ختام فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET Egypt، والدكتورة ايمان الشريف استشاري التدريب وريادة الاعمال بالمحافظة.
وجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكدًا ان تكليفات القيادة السياسية هي، ضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.