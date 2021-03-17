اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية..تعرف على التفاصيل

عقد اليوم الاربعاء المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية برئاسة المحافظ وبحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام ، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومديري عموم الادارات بالمحافظة، وقد تولى أمانة الاجتماع محسن طه مدير عام الادارة العامة لشئون اللجان والمجالس بديوان عام المحافظة.





فيما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من جميع التنفيذيين لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة الجادة لتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة بالمساجد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح و قيام أئمة الأوقاف بتوعية المواطنين بإتباع اجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة بالمساجد ومتابعة تنفيذها في اماكن التجمعات والمواصلات العامة وذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء حرصا على سلامة وصحة الجميع.





كما تم التأكيد ايضا على اهمية المتابعة المستمرة أولا بأول لكافة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 26 قرية بمركز شربين وازالة كافة المعوقات بالتنسيق المتكامل لجميع اجهزة قطاعات المرافق مع مركز ومدينة شربين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ و ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتمهيد الطرق الفرعية الى القرى والعزب نطاقهم بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة ومتابعة التأكد من صلاحيتها لتيسير حركة المواطنين تحقيقا لرضا المواطنين. كما تم التوجيه مشددا لرؤساء الوحدات المحلية متابعة الاهتمام بملف النظافة واعمال رفع القمامة فى الاوقات المحددة على مدار اليوم،والعمل المستمر من اجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين و استمرار تنفيذ الحملات المكبرة المقررة لرفع التراكمات بما يستهدف الارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة.

كما تم التشديد على تكثيف اعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والاسواق ومحلات بيع السلع والتصدي لاية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية والعمل الجاد من قبل مديرية التموين وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين .



كما ثمن المجلس الجهود الكبيرة التى تبذلها مديرية الصحة وجميع العاملين من الاطباء وهيئات التمريض والفنيين وكافة الاطقم بها لما يبذلونه من جهود مضنية بمستشفيات الدقهلية فى رعاية المرضى مما ادى لعبور ازمة كورونا فى موجتها الثانية فى نطاق محافظة الدقهلية.





كما وافق المجلس خلال الاجتماع على تخصيص قطعة ارض مساحتها 2100 م2 بقرية الشبول التابعة للوحدة المحلية بالعزيزة بمركز المنزلة لاقامة مدرسة السلام الابتدائية عليها لخدمة ابناء القرية، وكذا وافق المجلس علي تجديد التخصيص لقطعة ارض 391 م2 املاك دولة لاقامة مجمع بريد بناحية قرية عرفات شلباية بمركز المنزلة ،كما وافق المجلس علي تخصيص المبني ملك الوحدة المحلية بقرية ديسط والمقام بقرية ميت عنتر بمركز طلخا لاقامة مجمع مصالح يشمل سجل مدني وشهر عقاري ومندوبية محلية لتلبية مصالح المواطنين.