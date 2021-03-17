وكيلة مدرسة ابتدائية تتسبب في ارتجاج بالمخ لمديرها في سوهاج.. والنيابة تأمر بحبسها للتحقيق

قررت النيابة العامة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس وكيلة مدرسة السكة الحديد الإبتدائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالتعدي على مدير المدرسة بمساعدة أقاربها، وإصابته بارتجاج في المخ.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بورود إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بنشوب مشاجرة أمام مدرسة السكة الحديد الابتدائية، وإصابة مديرها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.





وبالانتقال والفحص تبين تعدي (س. ا - وكيلة المدرسة)، وأقاربها على (م. خ - مدير المدرسة)، ما نتج عنه إصابته بارتجاج في المخ وجروح متفرقة بالجسد؛ لخلافات حول أسلوب إدارة المدرسة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط وكيلة المدرسة، وتم عرضها على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها المُتقدم.