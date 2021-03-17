جامعة سوهاج توقع بروتوكولا للتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي مثله الدكتورة هالة رمضان القائم بأعمال مدير المركز ، وبحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة مديحة احمد عبادة، استاذ علم الاجتماع بكلية الاداب، وذلك بمقر المؤسسة بالقاهرة.









وأكد "عزيز" ان الجامعة تحرص علي التعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان البروتوكول يأتي من اجل تنفيذ استراتيجية الدولة بتفعيل دور المشاركة لتطوير اعمال وخدمات المؤسسات في جميع المجالات، ودور الجامعة نحو المجتمع المدني خاصة في ضوء احصائية وزارة التضامن الاجتماعي، والتى اوضحت تصدر المحافظة المرتبة الاولي في تعاطي المخدرات والثانية في التدخين والثالثة في تعاطي المشروبات الكحولية.









وأوضح رئيس الجامعة ان البروتوكول يهدف الي خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين من اجل دعم السياسات الحكومية المتعلقة بمجال العمل، تحقيق الاهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة من النظام الاساسي لكلا الطرفين، تحقيق التواصل العلمي بين هيئة التدريس والبحوث من خلال التعاون المشترك، بالاضافه الي معاونة الباحثين في المجالات والتخصصات المختلفة من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، وتحقيق الاستفادة الكبري من الامكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبة والبحثية المتاحة لدي الطرفين.









ولفت إلى ان الاتفاقية تنص علي التعاون في اجراء البحوث الاجتماعية والتدريب ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة بمحافظة سوهاج و وضع استراتيجيات الحلول وتنفيذها، والاستفادة من امكانات الجامعة في تنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية في العلوم الاجتماعية.









من جانبه اوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق ان البروتوكول ضم عددا من مجالات التعاون بين الطرفين ومنها تبادل الانتاج العلمي سواء رسائل ماجستير او دكتوراه او دوريات وغيرها وفقًا لسياسة المؤسستين، تبادل الزيارات واللقاءات بين المتخصصين والباحثين لدي الطرفين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج العلمية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، تنظيم حلقات نقاش مشتركة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية، الي جانب التعاون في مجال النشر سواء نشر اصدرات مشتركة ناتجة عن انشطة مشتركة او اتفاقيات ثنائية، والاستفادة القصوي من المكتبات المتوفرة لدي الطرفين وتقديم كافة التسهيلات لاعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.









يذكر ان بنود البروتوكول سارية لمدة 3 سنوات وتجدد من تلقاء نفسها بعد انتهاء المدة، علي ان تكون الدكتورة مديحة احمد عبادة مسئولة التنسيق و متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بالجامعة، والدكتور وليد رشاد ذكي مسئول المتابعة بالمؤسسة.









حضر توقيع البروتوكول المستشار تامر عبد الكريم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمركز، الدكتور محمود بسطامي رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، الدكتورة هويدا عدلي رئيس شعبة بحوث قوى مؤسسات التنمية الاجتماعية، الدكتور احمد عبد الموجود رئيس شعبة بحوث المحتمعات والفئات الاجتماعية، الدكتورة حنان ابراهيم رئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيلوجية للمشكلات الاجتماعية، الدكتور وليد رشاد والدكتور عمرو غنيم خبراء علم الاجتماع بالمركز.







