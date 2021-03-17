المعلمة تغريد: الشغل مش عيب ووقفت في سوق السمك أساعد أبويا ..فيديو

قالت المعلمة تغريد، معلمة بسوق السمك، إنها خرجت لسوق العمل لمساعدة والدها، موضحة "والدى تعب وكان لازم أقف جانبه ونزلت مكانه فى المحل عشان أبيع سمك والشغل مش عيب".





وأضافت "تغريد"، فى لقاء خاص ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى إم"، "والدى خرج على المعاش وفتح محل سمك ليستكمل مشواره فى تربيتى أنا وشقيقى الأصغر وأثناء ذلك شعر بالتعب وأصبح لا يستطيع أن يقف على رجله فى المحل كما كان يفعل كل يوم بسبب خلاف مع أحد العمال ووقتها قررت أن أقف معه واسانده وأخبرته أننى سأقف مكانه وأبيع السمك فى المحل".

وتابعت "الشغل مش عيب ووالدى كان رافض في البداية وخايف عشان انا بنت لكننى اقنعته بالفكرة وبالفعل نزلت المحل واشتغلت وأثبت له أننى سند له فى شدته".