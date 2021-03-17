تكريم فريق كرة القدم الخماسية للعاملين بشركة مياه الشرب في الدقهلية

كرم اليوم الأربعاء المهندس، خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فريق كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة و ذلك بمناسبة حصولهم على المركز الثاني ببطولة الجمهورية للعاملين بالمصالح الحكومية لكرة القدم الخماسية، والتي أقيمت مؤخرًا بمدينة رأس البر، وشارك بالبطولة 26 فريق من مختلف المحافظات.





جاء ذلك بحضور كلًا من، محمود البلبيسي، رئيس الاتحاد العام الرياضي للعاملين بالمصالح الحكومية (فرع الدقهلية)، و محمد الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد.





وقد تم تكريم المهندس خالد نصر، وأهداؤه كأس المركز الثاني، لدعمه المتواصل لممارسة النشاط الرياضي للعاملين بالشركة.





كما سلم المهندس خالد نصر، شهادات التقدير والجوائز المالية؛ لأعضاء الفريق تقديرًا لجهودهم المبذولة لتحقيق هذا المركز المتميز، وتمثيل الشركة بشكل مشرف، لتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات.



