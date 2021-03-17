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فن

القاهرة للعرائس يقدم "صحصح لما ينجح ".. الخميس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:58 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت  الفني للمسرح أن العرض المسرحي " صحصح لما ينجح"، من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة  ابتداء من غد الخميس، في تمام السادسة والنصف مساء ، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.


أضاف " نور" أن عرض " صحصح لما ينجح" يعد  من الأعمال الخالدة  لمسرح القاهرة للعرائس، فالعرض من تراث مسرح القاهرة للعرائس ، و صناعه هم من قامات الفن في مصر فالتأليف و الأسعار للشاعر الكبير صلاح جاهين، و الإخراج للمخرج الكبير صلاح السقا ، و هما أيضا مبدعي عرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة " أما الألحان فكانت للفنان الكبير محمد فوزي ، فهي سابقة لزمانها كعادة جميع ألحانه ، شهد العرض وقت عرضه في الستينات  نجاحا جماهيريا مبهرا ، و هذا ما جعل الفرقة تعيد إنتاجه مرة أخرى  عام ٢٠١٧  ، فتم  إعادة العرض  بنفس الألحان و الأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة .


" صحصح لما ينجح " العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور.


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