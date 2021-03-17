القاهرة للعرائس يقدم "صحصح لما ينجح ".. الخميس

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي " صحصح لما ينجح"، من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من غد الخميس، في تمام السادسة والنصف مساء ، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.

أضاف " نور" أن عرض " صحصح لما ينجح" يعد من الأعمال الخالدة لمسرح القاهرة للعرائس، فالعرض من تراث مسرح القاهرة للعرائس ، و صناعه هم من قامات الفن في مصر فالتأليف و الأسعار للشاعر الكبير صلاح جاهين، و الإخراج للمخرج الكبير صلاح السقا ، و هما أيضا مبدعي عرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة " أما الألحان فكانت للفنان الكبير محمد فوزي ، فهي سابقة لزمانها كعادة جميع ألحانه ، شهد العرض وقت عرضه في الستينات نجاحا جماهيريا مبهرا ، و هذا ما جعل الفرقة تعيد إنتاجه مرة أخرى عام ٢٠١٧ ، فتم إعادة العرض بنفس الألحان و الأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة .

" صحصح لما ينجح " العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور.