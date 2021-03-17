برلمانية: حذف الفئات غير المستحقة للدعم ببطاقات التموين حق شرعي للدولة

أشادت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، بما كشف عنه وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بإصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وعلى رأسها الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بالسماح بإصدار بطاقة تموينية جديدة لهم، أو الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.





وأشادت "عجمي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بجهود القيادة السياسية ، والممثلة في حكوماتها و وزارتها، بإنحيازها للمواطن البسيط، والفئات الأولى بالرعاية ، وحرصها الدؤوب ، ومواصلة السعى لتوفير حياة آدمية تليق وكرامة المواطن المصري.





وقالت إن الحالات التى تم حذفها وهي مستحقة للدعم ، من الوارد أن تكون قد حذفت عن طريق الخطأ، وعلى أصحابها التقدم بتظلم، لفحصه جيدًا ، وسيتم تصحيح هذا الخطأ ، وإعادة الدعم مرة أخرى حال ثبوت أحقية حصول المواطن عليه، أما حذف الحالات غير المستحقة لهذا الدعم فهذا حق شرعي للدولة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين.





وكشف وزير التموين، عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا، ورقيقة الحال، مثل الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، وحتي لو ليس لديهم بطاقة بإصدار بطاقة جديدة لهم، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتي 4 أفراد فقط.





وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتي لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.





وعقب وزير التموين، بالتأكيد علي أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.